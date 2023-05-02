Пєсков заявив, що спецслужби РФ роблять все необхідне для, щоб 9 травня було безпечно

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 2 травня, Дмитро Пєсков зробив декілька заяв щодо 9 травня в Росії. Він розповів, що Путін візьме участь у запуску трамвая у Маріуполі.

Про це інформують РосЗМІ.

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Заяви Пєскова

Сьогодні Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив декілька заяв. Головні з них:

Володимир Путін глибоко співчуває через смерть модельєра Валентина Юдашкіна, найближчим часом він направить телеграму його рідним і близьким;

Москва усвідомлює, що Київ стоїть за низкою атак і терактів на території РФ і має намір продовжувати такі дії;

Щодо можливості українських провокацій на 9 Травня, то спецслужби РФ роблять все необхідне для забезпечення безпеки;

Умови зернової угоди в частині російського агросектору частини не виконані, час "стискається, як шагренева шкіра";

Контакти щодо зернової угоди продовжуються, але поки що не приносять жодних результатів;

Кремль не конкретизує рівень, час та місце майбутніх контактів щодо зернової угоди;

Пряма і непряма залученість ФРН до конфлікту в Україні з кожним днем збільшується, канцлер Шольц має виходити з цього;

РФ закликає до прискорення розслідування теракту на "Північних потоках", "світ повинен дізнатися про відповідальних";

Двосторонні відносини РФ і Польщі не чекає нічого доброго, судячи з поведінки Варшави;

Кремлю нічого не відомо про роботу "мирної місії Ватикану" по Україні;

Цифри Пентагону про втрати РФ у спецоперації "взяті зі стелі";

Допомога у врегулюванні ситуації між Вірменією та Азербайджаном може вітатись, але тільки на основі тристоронніх домовленостей;

РФ уважно відстежує ситуацію в економіці США у зв'язку з можливим дефолтом;

Путін 2 травня по ВКС візьме участь у запуску трамвая у Маріуполі;

Путін на нараді з кабміном обговорить ситуацію з лісовими пожежами у регіонах.

Нагадаємо, що виявляється, російській владі зовсім не подобається, коли росіяни пишуть один на одного доноси. Цей дивовижний факт озвучив 25 квітня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.