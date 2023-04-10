Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Кремль отверг возможность посредничества Франции в урегулировании конфликта на территории Украины, заявив, что Париж является одной из сторон этого конфликта.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков отметил, что участие Франции в конфликте на Украине не позволяет ей выступать в роли посредника при попытках урегулирования этой ситуации. По его словам, в связи с этим трудно представить, что Париж сможет сделать какие-либо посреднические усилия.

Отношения между россией и Францией в последнее время были напряжены из-за конфликта на Украине, который продолжается уже несколько лет.

Примечательно, Франция выступает в качестве союзника Украины, которая борется за сохранение своей территориальной целостности и суверенитета, в то время как россия поддерживает отдельные сепаратистские движения на востоке Украины. В этих условиях российский Кремль считает невозможным участие Франции в процессе урегулирования конфликта.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время в контексте конфликта между россией и Украиной "погода военная", и переговоры не могут быть успешными в данной ситуации.