Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Песков заявил, хотят ли в рф видеть Францию посредником войны arrow

Песков заявил, хотят ли в рф видеть Францию посредником войны

10 апреля 2023 14:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Песков заявил, хотят ли в рф видеть Францию посредником войны
Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кремль отверг возможность посредничества Франции в урегулировании конфликта на территории Украины, заявив, что Париж является одной из сторон этого конфликта. 

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Франция, как посредник войны

Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков отметил, что участие Франции в конфликте на Украине не позволяет ей выступать в роли посредника при попытках урегулирования этой ситуации. По его словам, в связи с этим трудно представить, что Париж сможет сделать какие-либо посреднические усилия.

Отношения между россией и Францией в последнее время были напряжены из-за конфликта на Украине, который продолжается уже несколько лет.

Примечательно, Франция выступает в качестве союзника Украины, которая борется за сохранение своей территориальной целостности и суверенитета, в то время как россия поддерживает отдельные сепаратистские движения на востоке Украины. В этих условиях российский Кремль считает невозможным участие Франции в процессе урегулирования конфликта.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время в контексте конфликта между россией и Украиной "погода военная", и переговоры не могут быть успешными в данной ситуации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB