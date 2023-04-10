Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Кремль відкинув можливість посередництва Франції у врегулюванні конфлікту на території України, заявивши, що Париж є однією із сторін цього конфлікту.

Про це повідомляють російські ЗМІ .

Читайте також:

Франція як посередник війни

Прессекретар президента росії Дмитро Пєсков зазначив, що участь Франції у конфлікті в Україні не дозволяє їй виступати у ролі посередника при спробах врегулювання цієї ситуації. За його словами, у зв'язку з цим важко уявити, що Париж зможе зробити будь-які посередницькі зусилля.

Відносини між росією та Францією останнім часом були напружені через конфлікт в Україні, який триває вже кілька років.

Примітно, що Франція виступає як союзник України, яка бореться за збереження своєї територіальної цілісності та суверенітету, тоді як росія підтримує окремі сепаратистські рухи на сході України. У цих умовах російський Кремль вважає за неможливе участь Франції у процесі врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зараз у контексті конфлікту між росією та Україною "погода військова", і переговори не можуть бути успішними в даній ситуації.