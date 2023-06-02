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Песков заговорил о "мирном процессе" в Украине

2 июня 2023 15:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Песков заговорил о "мирном процессе" в Украине
Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 3 июня, в сети начала распространяться информация, что в России затронули тему мира. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оговорился о "мирном процессе" в Украине.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Предпосылок для диалога по Украине нет, хотя вокруг все больше пока абстрактных, но рассуждений о мирном процессе", — сказал пресс-секретарь Путина.

 

Песков заговорил о "мирном процессе" в Украине. Скриншот росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что в России заявили, что Владимир Путин в прямом режиме получал информацию о ситуации с атакой беспилотников. Там традиционно обвинили во всем "киевский режим".

Добавим, в России не устают придумывать новые причины, чтобы продолжать терроризировать украинское население. На этот раз веской причиной для продолжения так называемой "операции" России стали взрывы в Белгороде.

Так недавно Дмитрий Песков заявил, что "специальная военная операция в Украине будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов российской территории". Такими заявлениями он апеллировал якобы на непонятные обстрелы Белгорода.

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