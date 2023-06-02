Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 3 червня, у мережі почала ширитись інформація, що в Росії затронули тему миру. Зокрема, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков обмовився про "мирний процес" в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Що сказав Пєсков

"Передумов для діалогу щодо України немає, хоча навколо все більше поки що абстрактних, але міркувань про мирний процес", — сказав прессекретар Путіна.

Пєсков заговорив про "мирний процес" в Україні. Скріншот росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії заявили, що Володимир Путін у прямому режимі отримував інформацію щодо ситуації з атакою безпілотників. Там традиційно звинуватили у всьому "київський режим".

Додамо, у Росії не втомлюються вигадувати нові причини, щоб продовжувати тероризувати українське населення. Цього разу вагомою причиною для продовження так званої "операції" Росії стали вибухи у Бєлгороді.

Так, нещодавно Дмитро Пєсков заявив, що "спеціальна військова операція в Україні продовжуватиметься, щоб не допустити нових обстрілів російської території". Такими заявами він апелював нібито на незрозумілі обстріли Бєлгорода.