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Пєсков заговорив про "мирний процес" в Україні

2 червня 2023 15:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Пєсков заговорив про "мирний процес" в Україні
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 3 червня, у мережі почала ширитись інформація, що в Росії затронули тему миру. Зокрема, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков обмовився про "мирний процес" в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Передумов для діалогу щодо України немає, хоча навколо все більше поки що абстрактних, але міркувань про мирний процес", — сказав прессекретар Путіна.

 

Пєсков заговорив про "мирний процес" в Україні. Скріншот росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Росії заявили, що Володимир Путін у прямому режимі отримував інформацію щодо ситуації з атакою безпілотників. Там традиційно звинуватили у всьому "київський режим". 

Додамо, у Росії не втомлюються вигадувати нові причини, щоб продовжувати тероризувати українське населення. Цього разу вагомою причиною для продовження так званої "операції" Росії стали вибухи у Бєлгороді.

Так, нещодавно Дмитро Пєсков заявив, що "спеціальна військова операція в Україні продовжуватиметься, щоб не допустити нових обстрілів російської території". Такими заявами він апелював нібито на незрозумілі обстріли Бєлгорода.

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