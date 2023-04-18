Что мешает Китаю начать войну с Тайванем

Солдаты армии Китая на учениях. Фото: chinamil.com.cn/Photo by Chen Xuhui

КНР ведет настойчивую агрессивную политику по отношению к соседу.

Пока в Европе идет самая кровавая за последние десятилетия война между Россией и Украиной, на другом континенте — в Азии, зреет конфликт, который в случае его развертывания обещает стать не менее драматичным. Речь идет о намерениях Китая силой присоединить к себе Тайвань.

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Воинственность усиливается

В то время как Европа и США заняты помощью Украины для ее победы над Россией, руководство Поднебесной все громче заявляет свои права на чужую тайваньскую землю.

Дошло до того, что уже сам лидер китайской Компартии господин Си в своем последнем обращении в армию призвал ее "усилить военную подготовку, ориентированную на реальные боевые действия".

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Стоит отметить при этом, что такое прямое заявление трехкратного руководителя Китая было сделано на фоне завершения военных учений, которые стали ответом на визит президента Тайваня в США и преследовали цель запугать своенравного соседа.

Что стоит за словами

Обычно за словам стоят дела. Иногда — не очень приятные.

"Я думаю, что это лишь угрозы, что Китай может применить силу для решения вопроса Тайваня", — комментирует ситуацию политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

Но такие угрозы, добавил он, уже звучали месяц или полтора, мол, Китай должен готовиться к войнам.

"Впрочем, большинство специалистов, в частности, и — военных экспертов, специалистов по Китаю считают, что на сегодняшний день Китай не готов к прямому военному столкновению с Соединенными Штатами", — отметил Фесенко.

Специфика китайского языка

Китай всегда в своей внешней политике использует специфическую риторику, похожую на шифрограмму.

"Риторические формы", как сказал посол Китая в Европейском Союзе. Только эти риторические формы могут быть либо о партнерстве без границ, либо о подготовке к войне" , — объяснил политолог.

Но что надо понимать, продолжил он, риск войны и проблемы с Тайванем существуют, и они пришли надолго.

Учения военных Тайваня. Фото: Taiwan Defence Ministry/REUTERS

При этом Фесенко убежден, что этот вызов на стратегическую перспективу. Ведь Китай преследует цель вернуть Тайвань, провести его реинтеграцию. Поэтому и показывает, что он всевозможными доступными для него сейчас методами свои желания.

Другое дело — когда и как.

Год "мягкой силы"

По словам Фесенко, в следующем году на Тайване пройдут президентские выборы. Один из участников от партии Гоминьдан выступает как раз за интеграцию Тайваня с Китаем.

Мне кажется, предполагает политический аналитик, по крайней мере, до следующего года Китай будет использовать свою так называемую тактику "мягкой силы". А вот дальше — кто знает...

Китайские военные на параде. Фото: Flickr

"Однако для того, чтобы пойти на военный конфликт, Китай должен подготовиться не только в военном смысле, но и уменьшить свою экономическую зависимость от стран Запада. А так идти сейчас на прямой конфликт с Западом, нужно быть Путиным, нужно повторять ошибки Путина", — говорит Фесенко.

А Китай, добавляет он, учитывает ошибки Путина. И игра вокруг Макрона это как раз учет ситуации, которая сложилась вокруг России.

Граблей не будет

К тому же Китай понял, что единственная позиция Запада против страны-агрессора может быть достаточно значимым фактором. Поэтому Китай пытается расколоть Запад в вопросе Тайваня.

"Но есть еще и у него, — констатирует Фесенко, — не надлежащая военная подготовка, экономическая зависимость от Запада. Поэтому Китай будет еще готовиться, прежде чем начать какие-то активные агрессивные действия".

Между тем руководство КНР в своих заявлениях в определенной степени копирует риторику Путина.

"Я бы так сказал, оно использует методику шантажа, устрашения угрозы военной силой. Но все же есть и отличие. Путин неоднократно применял военную силу. Или прямо, или косвенно. Это и 2008 год в Грузии, и 14-й год в Украине, а также происходящее сейчас", — объясняет собеседник.

Так что Китай действует более гибко. Так что как раз эта воинственная риторика Китая по адресу Тайваня она — в его стиле.

Кстати, если вспомнить, то такая же риторика исходила от КНР в 50-х годах прошлого века.

Солдаты армии КНР на учениях. Фото: wikimedia

"Просто сейчас, безусловно, все серьезнее. И риск того, что Китай будет постепенно усиливать военное давление или даже может попытаться делать определенную блокаду — такой риск существует. Однако, кажется, если Китай это будет делать, то не сейчас, а чуть позже", — спрогнозировал возможное развитие азиатских событий украинский политолог.

Известно, что каждая мысль рано или поздно имеет привычку материализоваться тем или иным способом и с соответствующими последствиями. Какой характер приобретут китайские мысли и их последствия, возможно, скоро станет известно.