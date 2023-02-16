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"Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

16 февраля 2023 23:00
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Самоубийство или убийство - эксперт о смерти российских чиновников
Эксперт не исключает самоубийства или насильственной смерти. Фото: Апостроф
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Самоубийство российского генерала Владимира Макарова и внезапная смерть чиновницы минобороны рф Марины Янкиной, о которых стало известно на этой неделе, могут быть простым стечением обстоятельств. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

В случае с руководительницей управления финансового обеспечения Западного военного округа рф, тело которой было найдено на одной из улиц Санкт-Петербурга, эксперт не исключает насильственной смерти.

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"Эта женщина причастна к логистике, а во время войны это очень опасная роль. И возможно, что такие люди убираются, чтобы списать ту или иную недостачу", — отметил Ягун.

Что же касается бывшего замначальника ГУ МВД РФ по борьбе с экстремизмом Владимира Макарова, о смерти которого российские СМИ сообщили 13 февраля, то он, по мнению Ягуна, действительно мог покончить с собой.

"Я просто знаю эту среду: некоторые люди, которые в какой-то момент понимают, что они никому не нужны и никто их уже не слушает, могут в отчаянии принять такое глупое решение. Это и у нас, к сожалению, бывает. Когда у человека есть доступ к оружию — а у них у всех есть доступ к наградному оружию —  в тот или иной момент это может таким закончиться", — сказал эксперт.

Что известно о смерти Макарова и Янкиной

67-летний генерал-майор Владимир Макаров, принимавший активное участие в работе так называемого "Центра Э" (подразделения ГУ МВД РФ по борьбе с экстремизмом), был найден мертвым в своем загородном доме в Подмосковье. Тело с простреленной головой обнаружила супруга Макарова. В январе 2023 года путин отправил генерал-майора в отставку, после чего, как предполагает телеграмм-канал SOTA, Макаров мог впасть в депрессию.

Генерал Макаров
Владимир Макаров

16 февраля стало известно о смерти главной финансистки Западного военного округа рф Марины Янкиной. Тело Янкиной было обнаружено неподалеку от ее дома в Санкт-Петербурге: предполагается, что чиновница могла выброситься с 16 этажа.

По информации телеграм-канала "Mash на Мойке", незадолго до смерти Янкина позвонила своему мужу, рассказала, что она собирается сделать, и попросила вызвать полицию. "Мотивы продолжают выяснять — по последним данным, у женщины были проблемы со здоровьем", — пишет телеграм-канал.

Марина Янкіна
Марина Янкина

Череда самоубийств

На самом деле Янкина и Макаров стали далеко не первыми в длинном списке предполагаемых самоубийц из высших эшелонов власти рф и российского бизнеса.

Так, в начале сентября 2022 года стало известно о смерти главы совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиля Маганова, который выпал из окна шестого этажа одной из московских больниц.

В феврале 2022 года в собственном гараже повесился заместитель гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности Александр Тюляков. Рядом с трупом нашли предсмертную записку. А в июле был найден с простреленной головой Юрий Воронов — гендиректор транспортной компании "Астра Шиппинг", выполнявшей подряды для "Газпрома".

Также известно по меньшей мере два случая, когда предполагаемые самоубийцы предварительно якобы убивали членов своей семьи. Оба случая произошли в апреле 2022 года: бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева нашли застреленным в москве, а топ-менеджера газовой компании "Новатек" Сергея Протасеню — повешенным в саду арендованной виллы в Испании. Также были найдены мертвыми члены их семей — 13-летняя дочь и беременная жена Аваева были застрелены, а 15-летняя дочь и жена Протасени — зарублены топором. В российских СМИ разгонялась версия о том, что Аваев и Протасеня убили своих близких, а затем покончили с собой.

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