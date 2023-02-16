Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників arrow

"Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

16 лютого 2023 23:00
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Самогубство чи вбивство - експерт про смерті російських високопосадовців
Експерт не виключає самогубства або насильницької смерті. Фото: Апостроф
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Самогубство російського генерала Володимира Макарова та раптова смерть чиновниці міноборони рф Марини Янкіної, про які стало відомо цього тижня, можуть бути простим збігом обставин. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

У випадку з керівницею управління фінансового забезпечення Західного військового округу рф, тіло якої було знайдено на одній із вулиць Санкт-Петербурга, експерт не виключає насильницької смерті.

Читайте також:

"Ця жіночка дотична до логістики, а під час війни це дуже небезпечна роль. І може насправді бути, що такі люди прибираються, щоб списати ту чи іншу недостачу", — зазначив Ягун.

Що ж до ексзаступника начальника ГУ МВС рф по боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова, про смерть якого російські ЗМІ повідомили 13 лютого, то він, на думку Ягуна, дійсно міг накласти на себе руки.

"Я просто знаю це середовище: деякі люди, які в певний момент розуміють, що вони нікому не потрібні і ніхто їх вже не слухає, можуть у розпачі прийняти таке дурне рішення. Це і в нас, на жаль, буває. Коли людина має доступ до зброї — а всі вони мають доступ до нагородної зброї — то в той чи інший момент це може таким закінчитися", — сказав експерт.

Що відомо про смерть Макарова та Янкіної

67-річний генерал-майор Володимир Макаров, який брав активну участь у роботі так званого "Центру Е" (підрозділу ГУ МВС рф по боротьбі з екстремізмом), був знайдений мертвим у своєму заміському будинку у Підмосков'ї. Тіло з простріленою головою знайшла дружина Макарова. У січні 2023 року путін відправив генерал-майора у відставку, після чого, як припускає телеграм-канал SOTA, Макаров міг впасти у депресію.

Генерал Макаров
Володимир Макаров

16 лютого стало відомо про смерть головної фінансистки Західного військового округу рф Марини Янкіної. Тіло Янкіної було знайдено неподалік від її будинку у Санкт-Петербурзі: припускається, що чиновниця могла викинутися з 16 поверху.

За інформацією телеграм-каналу "Mash на Мойке", незадовго до смерті Янкіна зателефонувала своєму чоловіку, розповіла, що вона збирається зробити, та попрохала викликати поліцію. "Мотиви продовжують з’ясовувати — за останніми даними, жінка мала проблеми зі здоров'ям", — пише телеграм-канал.

Марина Янкіна
Марина Янкіна

Низка самогубств

Насправді Янкіна та Макаров стали далеко не першими у довжелезному переліку гаданих самогубців з вищих ешелонів влади рф та російського бізнесу.

Зокрема, на початку вересня 2022 року стало відомо про смерть голови ради директорів нафтової компанії "Лукойл" Равіля Маганова, який випав з вікна шостого поверху однієї з московських лікарень.

У лютому 2022 року у власному гаражі повісився заступник гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки Олександр Тюляков. Поруч з трупом була знайдена передсмертна записка. А у липні був знайдений з простріленою головою Юрій Воронов — гендиректор транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка виконувала підряди для "Газпрому".

Також відомо принаймні про два випадки, коли згадані самогубці попередньо нібито вбивали членів своєї родини. Обидва випадки сталися у квітні 2022 року: ексвіцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва знайшли застріленим у Москві, а топменеджера газової компанії "Новатек" Сергія Протасеню — повішеним у садку на орендованій віллі в Іспанії. Також були знайдені мертвими члени їхніх родин — 13-річна донька та вагітна дружина Аваєва були застрілені, а 15-річна донька та дружина Протасені — зарубані сокирою. У російських ЗМІ розганялася версія про те, що Аваєв та Протасеня вбили своїх близьких, а потім наклали на себе руки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:32 Окупанти атакують Харків: лунають вибухи

23:30 Хвороба стрімко прогресує, ліків немає: у Брюса Вілліса діагностували найскладнішу форму деменції

23:15 В росії на патріотичний концерт, де виступить путін, вже набирають масовку за 500 рублів

22:54 США та G7 готують великий пакет санкцій проти рф до річниці вторгнення в Україну

22:33 Туреччину сколихнув новий землетрус: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:20 Японці створили робота, який вміє бігати та літати завдяки пропелерам

22:15 Полякова візьметься за ніж: коли стартує нове кулінарне шоу зі співачкою на телебаченні

22:00 Естонія запропонувала ЄС вкласти 4 млрд євро у закупівлю боєприпасів для України, — Bloomberg

21:58 Окупанти накрили "Градом" житловий квартал у Бахмуті: загинуло п'ятеро осіб

21:48 Тисячі світових компаній хочуть брати участь у відбудові України, — NYT

Новина з відео

21:15 Новий фільм про Людину-мураху, прокляття Абізу та "Імперія у вогні": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

19:30 Одеські поліцейські врятували під обстрілами жителя Херсону

Новина з відео

18:21 Поліцейські Київщини врятували від самогубства 43-річного чоловіка

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:23 Розслаблятися рано: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть в Україні світло

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

Новина з відео

13:12 Як звучить Одеса: унікальні звуки міста у музичному тревел-шоу Синельникових та The Maneken

Новина з відео

13:08 Дебоширив та побив поліцейського: син Жириновського отримав 15 діб арешту

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Ексклюзив

18:20 Декомунізація у дії: чи готові одесити відмовитися від 8 березня і травневих свят

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

18:39 Як сирійський уряд перешкоджає рятувальним операціям і шукає вигоду у трагедії

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Актуальне по темі

None 16 Лютий 23:41

Окупанти атакують Харків: лунають вибухи

None 16 Лютий 22:53

Хвороба стрімко прогресує, ліків немає: у Брюса Вілліса діагностували найскладнішу форму деменції

None 16 Лютий 23:26

В росії на патріотичний концерт, де виступить путін, вже набирають масовку за 500 рублів

None 16 Лютий 23:20

США та G7 готують великий пакет санкцій проти рф до річниці вторгнення в Україну

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB