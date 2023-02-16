Самогубство чи вбивство - експерт про смерті російських високопосадовців

Експерт не виключає самогубства або насильницької смерті. Фото: Апостроф

Самогубство російського генерала Володимира Макарова та раптова смерть чиновниці міноборони рф Марини Янкіної, про які стало відомо цього тижня, можуть бути простим збігом обставин. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

У випадку з керівницею управління фінансового забезпечення Західного військового округу рф, тіло якої було знайдено на одній із вулиць Санкт-Петербурга, експерт не виключає насильницької смерті.

"Ця жіночка дотична до логістики, а під час війни це дуже небезпечна роль. І може насправді бути, що такі люди прибираються, щоб списати ту чи іншу недостачу", — зазначив Ягун.

Що ж до ексзаступника начальника ГУ МВС рф по боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова, про смерть якого російські ЗМІ повідомили 13 лютого, то він, на думку Ягуна, дійсно міг накласти на себе руки.

"Я просто знаю це середовище: деякі люди, які в певний момент розуміють, що вони нікому не потрібні і ніхто їх вже не слухає, можуть у розпачі прийняти таке дурне рішення. Це і в нас, на жаль, буває. Коли людина має доступ до зброї — а всі вони мають доступ до нагородної зброї — то в той чи інший момент це може таким закінчитися", — сказав експерт.

Що відомо про смерть Макарова та Янкіної

67-річний генерал-майор Володимир Макаров, який брав активну участь у роботі так званого "Центру Е" (підрозділу ГУ МВС рф по боротьбі з екстремізмом), був знайдений мертвим у своєму заміському будинку у Підмосков'ї. Тіло з простріленою головою знайшла дружина Макарова. У січні 2023 року путін відправив генерал-майора у відставку, після чого, як припускає телеграм-канал SOTA, Макаров міг впасти у депресію.

Володимир Макаров

16 лютого стало відомо про смерть головної фінансистки Західного військового округу рф Марини Янкіної. Тіло Янкіної було знайдено неподалік від її будинку у Санкт-Петербурзі: припускається, що чиновниця могла викинутися з 16 поверху.

За інформацією телеграм-каналу "Mash на Мойке", незадовго до смерті Янкіна зателефонувала своєму чоловіку, розповіла, що вона збирається зробити, та попрохала викликати поліцію. "Мотиви продовжують з’ясовувати — за останніми даними, жінка мала проблеми зі здоров'ям", — пише телеграм-канал.

Марина Янкіна

Низка самогубств

Насправді Янкіна та Макаров стали далеко не першими у довжелезному переліку гаданих самогубців з вищих ешелонів влади рф та російського бізнесу.

Зокрема, на початку вересня 2022 року стало відомо про смерть голови ради директорів нафтової компанії "Лукойл" Равіля Маганова, який випав з вікна шостого поверху однієї з московських лікарень.

У лютому 2022 року у власному гаражі повісився заступник гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки Олександр Тюляков. Поруч з трупом була знайдена передсмертна записка. А у липні був знайдений з простріленою головою Юрій Воронов — гендиректор транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка виконувала підряди для "Газпрому".

Також відомо принаймні про два випадки, коли згадані самогубці попередньо нібито вбивали членів своєї родини. Обидва випадки сталися у квітні 2022 року: ексвіцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва знайшли застріленим у Москві, а топменеджера газової компанії "Новатек" Сергія Протасеню — повішеним у садку на орендованій віллі в Іспанії. Також були знайдені мертвими члени їхніх родин — 13-річна донька та вагітна дружина Аваєва були застрілені, а 15-річна донька та дружина Протасені — зарубані сокирою. У російських ЗМІ розганялася версія про те, що Аваєв та Протасеня вбили своїх близьких, а потім наклали на себе руки.