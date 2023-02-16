Самогубство чи вбивство - експерт про смерті російських високопосадовців

"Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників
Самогубство російського генерала Володимира Макарова та раптова смерть чиновниці міноборони рф Марини Янкіної, про які стало відомо цього тижня, можуть бути простим збігом обставин. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.
У випадку з керівницею управління фінансового забезпечення Західного військового округу рф, тіло якої було знайдено на одній із вулиць Санкт-Петербурга, експерт не виключає насильницької смерті.
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"Ця жіночка дотична до логістики, а під час війни це дуже небезпечна роль. І може насправді бути, що такі люди прибираються, щоб списати ту чи іншу недостачу", — зазначив Ягун.
Що ж до ексзаступника начальника ГУ МВС рф по боротьбі з екстремізмом Володимира Макарова, про смерть якого російські ЗМІ повідомили 13 лютого, то він, на думку Ягуна, дійсно міг накласти на себе руки.
"Я просто знаю це середовище: деякі люди, які в певний момент розуміють, що вони нікому не потрібні і ніхто їх вже не слухає, можуть у розпачі прийняти таке дурне рішення. Це і в нас, на жаль, буває. Коли людина має доступ до зброї — а всі вони мають доступ до нагородної зброї — то в той чи інший момент це може таким закінчитися", — сказав експерт.
Що відомо про смерть Макарова та Янкіної
67-річний генерал-майор Володимир Макаров, який брав активну участь у роботі так званого "Центру Е" (підрозділу ГУ МВС рф по боротьбі з екстремізмом), був знайдений мертвим у своєму заміському будинку у Підмосков'ї. Тіло з простріленою головою знайшла дружина Макарова. У січні 2023 року путін відправив генерал-майора у відставку, після чого, як припускає телеграм-канал SOTA, Макаров міг впасти у депресію.
16 лютого стало відомо про смерть головної фінансистки Західного військового округу рф Марини Янкіної. Тіло Янкіної було знайдено неподалік від її будинку у Санкт-Петербурзі: припускається, що чиновниця могла викинутися з 16 поверху.
За інформацією телеграм-каналу "Mash на Мойке", незадовго до смерті Янкіна зателефонувала своєму чоловіку, розповіла, що вона збирається зробити, та попрохала викликати поліцію. "Мотиви продовжують з’ясовувати — за останніми даними, жінка мала проблеми зі здоров'ям", — пише телеграм-канал.
Низка самогубств
Насправді Янкіна та Макаров стали далеко не першими у довжелезному переліку гаданих самогубців з вищих ешелонів влади рф та російського бізнесу.
Зокрема, на початку вересня 2022 року стало відомо про смерть голови ради директорів нафтової компанії "Лукойл" Равіля Маганова, який випав з вікна шостого поверху однієї з московських лікарень.
У лютому 2022 року у власному гаражі повісився заступник гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки Олександр Тюляков. Поруч з трупом була знайдена передсмертна записка. А у липні був знайдений з простріленою головою Юрій Воронов — гендиректор транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка виконувала підряди для "Газпрому".
Також відомо принаймні про два випадки, коли згадані самогубці попередньо нібито вбивали членів своєї родини. Обидва випадки сталися у квітні 2022 року: ексвіцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва знайшли застріленим у Москві, а топменеджера газової компанії "Новатек" Сергія Протасеню — повішеним у садку на орендованій віллі в Іспанії. Також були знайдені мертвими члени їхніх родин — 13-річна донька та вагітна дружина Аваєва були застрілені, а 15-річна донька та дружина Протасені — зарубані сокирою. У російських ЗМІ розганялася версія про те, що Аваєв та Протасеня вбили своїх близьких, а потім наклали на себе руки.