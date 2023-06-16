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Во время российской атаки на Киев представители Африки спускались в укрытие

16 июня 2023 14:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во время российской атаки на Киев представители Африки спускались в укрытие.
Делегация из Африки. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во время визита приехавших в Киев африканских лидеров в городе звучали звуки взрывов. Представители африканских стран приехали в наше государство с мирной миссией, чтобы стать посредником между Украиной и Россией.

Об этом пишет издание Reuters.

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"Съемочная группа Reuters заметила, как африканские лидеры прибыли в Киев колонной автомобилей и зашли в гостиницу, чтобы воспользоваться бомбоубежищем", — говорится в сообщении.

После этого в Офисе президента ЮАР сообщили в Twitter, что миссия "проходит хорошо и по плану".

Кроме того, они добавили, что планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, где ему представят "африканский мирный план".

Также 17 июня они желают встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

"Путин "укрепляет доверие", нанеся наибольший ракетный удар по Киеву за последние недели, именно в разгар визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты — это сообщение Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", — прокомментировал очередную ракетную атаку министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Напомним, президент РФ Владимир Путин готовится встречать делегацию семи стран Африки для обсуждения мирного урегулирования конфликта в Украине. Стало известно, президенты каких стран будут присутствовать и кто возглавит делегацию.

 

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