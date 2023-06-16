Під час російської атаки на Київ, представники Африки спускалися в укриття

Делегація з Африки. Фото: Reuters

Під час візиту африканських лідерів, які приїхали до Києва, у місті лунали звуки вибухів. Представники африканських країн приїхали до нашої держави з мирною місією, щоб стати посередником між Україною та Росією.

Про це пише видання Reuters.

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"Знімальна група Reuters помітила, як африканські лідери прибули до Києва колоною автомобілів і зайшли в готель, щоб скористатися його бомбосховищем", — йдеться у повідомленні.

Після цього в Офісі президента ПАР повідомили у Twitter, що місія "проходить добре і за планом".

Крім того, вони додали, що планують зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, де йому представлять "африканський мирний план".

Також 17 червня вони хочуть зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

"Путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме в розпал візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети — це повідомлення Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", — прокоментував чергову ракетну атаку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін готується зустрічати делегацію семи країн Африки для обговорення "мирного врегулювання конфлікту в Україні". Стало відомо, президенти яких країни будуть присутні та хто очолить делегацію.