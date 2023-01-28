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Петр Павел стал новым президентом Чехии: что это значит для Украины

28 января 2023 18:06
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Экс-генерал НАТО Петр Павел стал новым президентом Чехии — что это значит для Украины
Экс-генерал НАТО Петр Павел активно поддерживает Украину
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В Чехии прошел второй тур президентских выборов. В результате которого победу одержал бывший генерал НАТО Петр Павел.

Об этом сообщает радио Прага.

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Подробности

Второй тур президентских выборов проходил в эту пятницу и субботу. На нем за пост президента Чехии соревновались 61-летний генерал в отставке Петр Павел и 68-летний миллиардер Андрей Бабиш.

После подсчета голосов стало известно, что президентом страны становится Петр Павел, набравший 56,3%. Зато его конкурент Андрей Бабиш имеет менее 44%.

Почему это важно для Украины

Как отмечают эксперты, эти выборы были очень важны для Украины, потому что от этого зависела поддержка страны на фоне постоянных атак со стороны россии. Борьба шла между кандидатом, который выступает за поражение россии в войне, поставки ВСУ вооружений и вступление Украины в НАТО, и кандидатом, предлагавшим мирную конференцию.

Интересно, что в то время, как Петр Павел выступал за активную поддержку Украины оружием, Андрей Бабиш убеждал, что мира нужно достичь именно путем переговоров с путиным. Ранее Бабиш говорил, что у Чехии уже нет вооружений для Украины и не считает, что она может вступить в альянс. Также Андрей Бабиш выступал за переговоры с кремлем, которые якобы помогут закончить войну.

В то же время Петр Павел наоборот отмечал, что россия должна четко проиграть в Украине и, по меньшей мере, украинские власти должны вернуть территории, потерянные после 24 февраля, и уже тогда решить, идти ли на переговоры.

"Все мы хотим, чтобы россия потерпела поражение в Украине, чтобы была восстановлена ее территориальная целостность в начальных пределах, чтобы россия компенсировала ущерб, а военные преступники предстали перед судом. Вопрос, что из этого можно достичь. Думаю, успехом будет восстановление территориальной целостности Украины минимум на состояние до 24 февраля 2022 года", — отмечал Петр Павел.

Также новый президент Чехии активно выступал за поставку Украине оружия, необходимого для отражения агрессии.

Напомним, что Чехия продлила режим временной защиты для украинских беженцев еще на один год — до марта следующего года.

Гражданам Украины, желающим в дальнейшем остаться в этой стране и продлить свою временную защиту, нужно осуществить регистрацию в электронном виде до конца марта текущего года.

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