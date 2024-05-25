Перемирие не станет концом игры — Макрон объяснил, какой мир положит конец войне России в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон считает хорошей дипломатической возможностью перемирие в войне России в Украине во время Олимпийских игр в Париже. Однако по его словам, это не "конец игры", поскольку покончить с войной должен не временный, а постоянный мир.

Об этом Эммануэль Макрон рассказал в интервью CNBC, опубликованном в четверг, 23 мая.

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Французский лидер отметил, что перемирие во время олимпиады способствует увеличению давления на российского диктатора Владимира Путина.

"Я думаю, что это очень хорошая возможность, во-первых, дипломатическая, именно для того, чтобы взаимодействовать с Китаем и другими и сказать: "Ладно, вы на стороне мира. Будьте с нами и помогите нам это сделать" и, во-вторых, максимизировать уровень давления на тех, кто решил начать войну", — заявил Макрон.

Он напомнил, что Путин постоянно заявлял о готовности к миру, однако, на самом деле это не так. К тому же, перемирие не является главной целью и не станет "концом игры".

"Перемирие не является для меня концом игры. Устойчивый мир — это конец игры", — отметил Макрон.

Как известно, Олимпиада в Париже запланирована на 26 июля — 11 августа 2024 года. Украина тоже будет принимать в ней участие.

Напомним, что Макрон надеется на "олимпийское перемирие" в войне, которую Россия ведет против Украины, на время игр в Париже. На аналогичное перемирие он надеется и в случае конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС. В то же время украинский президент Владимир Зеленский не верит в реализацию идеи Макрона.