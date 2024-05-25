Перемир'я не стане кінцем гри — Макрон пояснив, який мир покладе край війні Росії в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон вважає хорошою дипломатичною можливістю перемир'я у війні Росії в Україні під час Олімпійських ігор у Парижі. Проте за його словами, це не "кінець гри", оскільки покласти край війні повинен не тимчасовий, а сталий мир.

Про це Емманюель Макрон розповів у інтерв’ю CNBC, опублікованому в четвер, 23 травня.

Читайте також:

Який мир стане закінченням війни

Французький лідер зазначив, що перемир'я під час олімпіади сприяє збільшенню тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

"Я думаю, що це дуже хороша можливість, по-перше, дипломатична, саме для того, щоб взаємодіяти з Китаєм та іншими й сказати: "Гаразд, ви на стороні миру. Будьте з нами та допоможіть нам це зробити" і, по-друге, максимізувати рівень тиску на тих, хто вирішив розпочати війну", — заявив Макрон.

Він нагадав, що Путін постійно заявляв про готовність до миру, однак насправді це не так. До того ж перемир'я не є головною метою та не стане "кінцем гри".

"Перемир'я не є для мене кінцем гри. Сталий мир — це кінець гри", — зазначив Макрон.

Як відомо, Олімпіада в Парижі запланована на 26 липня — 11 серпня 2024 року. Україна теж братиме в ній участь.

Нагадаємо, що Макрон сподівається на "олімпійське перемир'я" у війні, яку Росія веде проти України, на час ігор у Парижі. На аналогічне перемир'я він сподівається і у випадку з конфліктом між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС. Натомість український президент Володимир Зеленський не вірить у реалізацію ідеї Макрона.