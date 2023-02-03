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Перед годовщиной войны, рф хочет избавиться от статуса изгоя, — The Washington Post

3 февраля 2023 10:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ накануне годовщины войны хочет избавиться от статуса изгоя
Президент рф владимир путин
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Накануне годовщины войны, президент рф владимир путин хочет избавить россию от статуса страны-изгоя. Путин хочет показать, что его страна не изолирована от мира.

Об этом пишет The Washington Post.

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В сообщении говорится, что кремль решил использовать дипломатию, чтобы показать, что рф не попала в изоляцию из-за санкций. Именно в этом главная цель ряда встреч и разговоров президента рф владимира путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, состоявшихся в последние дни. Они должны показать россиянам, что глава государства якобы сохранил свой статус мирового лидера.

На этой неделе путин позвонил по телефону наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману для согласования цели встречи производителей нефти ОПЕК+. Да, он хотел заявить, что Россия по-прежнему остается игроком на нефтяных рынках.

МИД рф, со своей стороны, объявил, что ожидает визита главы Китая Си Цзиньпина в 2023 году, а министр Лавров встретился со своими коллегами из Египта и Пакистана по возвращении из дипломатического турне по Африке.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла около 200 тысяч военных убитыми и ранеными. Особенно велики потери в районе Бахмута и Соледара.

Сообщается, что российские оккупационные войска за время полномасштабной войны уже потеряли более 200 тысяч военнослужащих. Речь идет как о ликвидированных Силами обороны Украины оккупантах, так и раненых.

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