РФ напередодні річниці війни хоче позбутися статусу ізгоя

Президент рф володимир путін

Напередодні річниці війни, президент росії володимир путін хоче позбавити росію від статусу країни-ізгоя. Путін хоче показати, що його країна не ізольована від світу.

Про це пише The Washington Post.

Країна-ізгой

Саме в цьому головна мета низки зустрічей і розмов президента росії володимира путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова, що відбулися в останні дні. Вони мають показати росіянам, що глава держави нібито зберіг свій статус світового лідера.

Цього тижня путін зателефонував до спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана для узгодження мети зустрічі виробників нафти ОПЕК+. Так, він хотів заявити, що росія, як і раніше, залишається гравцем на нафтових ринках.

МЗС росії, зі свого боку, оголосило, що очікує візиту глави Китаю Сі Цзіньпіна у 2023 році, а міністр Лавров зустрівся зі своїми колегами з Єгипту і Пакистану після повернення з дипломатичного турне Африкою.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні російська окупаційна армія втратила близько 200 тисяч військових убитими та пораненими. Особливо великі втрати в районі Бахмута та Соледара.

Повідомляється, що російські окупаційні війська за час повномасштабної війни вже втратили понад 200 тисяч військовослужбовців. Йдеться як про ліквідованих Силами оборони України окупантів, так і поранених.