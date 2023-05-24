Перед новым "Рамштайном" Резников побеседовал с Остином

Министры обороны Украины Алексей Резников и США Ллойд Остин. Фото: Twitter Алексея Резникова

Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Глава оборонных ведомств двух стран обсудили будущий "Рамштайн".

Об этом сообщила прессслужба Пентагона.

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Разговор двух министров

Министерство обороны США заявило, что глава минобороны Ллойд Остин пообщался с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Этот разговор состоялся перед очередной, на этот раз — онлайн-встречей контактной группы по обороне Украины, известной как "Рамштайн".

Тема разговора и "Рамштайна"

Онлайн-встреча в формате "Рамштайн" состоится 25 мая и будет сосредоточена на поддержке бронетанковых мощностей ВСУ и укреплении противовоздушной обороны Украины.

Об этом и говорили Остин с Резниковым. Также министр обороны США предоставил украинскому коллеге информацию о недавних усилиях Соединенных Штатов по помощи Украине в сфере безопасности.

Напомним, вчера, 23 мая, Алексей Резников заявил, что закупки вооружения и военной техники для Вооруженных Сил Украины будет проводить Агентство оборонных закупок. Это модель государств-членов НАТО.