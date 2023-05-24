Перед новым "Рамштайном" Резников побеседовал с Остином
Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Глава оборонных ведомств двух стран обсудили будущий "Рамштайн".
Об этом сообщила прессслужба Пентагона.
Разговор двух министров
Министерство обороны США заявило, что глава минобороны Ллойд Остин пообщался с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Этот разговор состоялся перед очередной, на этот раз — онлайн-встречей контактной группы по обороне Украины, известной как "Рамштайн".
Тема разговора и "Рамштайна"
Онлайн-встреча в формате "Рамштайн" состоится 25 мая и будет сосредоточена на поддержке бронетанковых мощностей ВСУ и укреплении противовоздушной обороны Украины.
Об этом и говорили Остин с Резниковым. Также министр обороны США предоставил украинскому коллеге информацию о недавних усилиях Соединенных Штатов по помощи Украине в сфере безопасности.
Напомним, вчера, 23 мая, Алексей Резников заявил, что закупки вооружения и военной техники для Вооруженных Сил Украины будет проводить Агентство оборонных закупок. Это модель государств-членов НАТО.