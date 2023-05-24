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Перед новим "Рамштайном" Резніков мав розмову із Остіном

24 травня 2023 08:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Перед новим "Рамштайном" Резніков мав розмову із Остіном
Міністри оборони України Олексій Резніков та США Ллойд Остін. Фото: Twitter Олексія Резнікова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову із американським колегою Ллойдом Остіном. Очільник оборонних відомств двох країн обговорили майбутній "Рамштайн".

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

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Розмова двох міністрів

Міністерство оборони США заявило, що очільник міноборони Ллойд Остін поспілкувався із українським колегою Олексієм Резніковим.

Ця розмова відбулася перед черговою, цього разу — онлайн-зустріччю контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн".

Тема розмови і "Рамштайна"

Онлайн-зустріч в форматі "Рамштайн" має відбутися 25 травня і буде зосереджена на підтримці бронетанкових потужностей ЗСУ та зміцненні протиповітряної оборони України.

Про це і говорили Остін із Резніковим. Також міністр оборони США надав українському колезі інформація про нещодавні зусилля Сполучених Штатів щодо допомоги Україні у сфері безпеки.

Нагадаємо, учора, 23 травня, Олексій Резніков заявив, що закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил України проводитиме Агенція оборонних закупівель. Це модель держав-членів НАТО.

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