Перед новим "Рамштайном" Резніков мав розмову із Остіном
Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову із американським колегою Ллойдом Остіном. Очільник оборонних відомств двох країн обговорили майбутній "Рамштайн".
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
Розмова двох міністрів
Міністерство оборони США заявило, що очільник міноборони Ллойд Остін поспілкувався із українським колегою Олексієм Резніковим.
Ця розмова відбулася перед черговою, цього разу — онлайн-зустріччю контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн".
Тема розмови і "Рамштайна"
Онлайн-зустріч в форматі "Рамштайн" має відбутися 25 травня і буде зосереджена на підтримці бронетанкових потужностей ЗСУ та зміцненні протиповітряної оборони України.
Про це і говорили Остін із Резніковим. Також міністр оборони США надав українському колезі інформація про нещодавні зусилля Сполучених Штатів щодо допомоги Україні у сфері безпеки.
Нагадаємо, учора, 23 травня, Олексій Резніков заявив, що закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил України проводитиме Агенція оборонних закупівель. Це модель держав-членів НАТО.