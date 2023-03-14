Пентагон обещает показать видео инцидента с российскими истребителями над Черным морем

Российские истребители атаковали американский дрон

Министерство обороны США работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем. Речь идет о столкновении американского беспилотника MQ-9 и российского Су-27.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Заявление США

"Сейчас мы осуществляем процесс рассекречивания (видео) и будем сообщать об актуальной информации о визуальных данных об этом инциденте", — сказал он в ответ на вопрос, будет ли опубликовано видео инцидента.

Спикер Пентагона не прокомментировал, будут ли Соединенные Штаты пытаться забрать остатки беспилотника из Черного моря, но указал, что российская сторона доступа к нему пока не получила.

Спикер Пентагона отметил, что по американским данным, один из российских истребителей Су-27, принимавших участие в инциденте с американским беспилотником MQ-9 в Черном море, получил повреждение.

Что известно об инциденте в Черном море

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9.

"Фактически этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", — заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Реакция россии

Министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы улетал с нарушениями.

В ведомстве также заявили, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и "благополучно вернулись на аэродром базирования".