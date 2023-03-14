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Пентагон обіцяє показати відео інциденту з російськими винищувачами над Чорним морем

14 березня 2023 22:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Російські винищувачі атакували американський дрон
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністерство оборони США працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Йдеться про зіткнення американського безпілотника MQ-9 та російського Су-27.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрик Райдер.

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Заява США

"Зараз ми здійснюємо процес розсекречування (відео) і будемо повідомляти про актуальну інформацію щодо візуальних даних про цей інцидент", — сказав він у відповідь на питання, чи буде опубліковане відео інциденту.

Речник Пентагону не прокоментував, чи будуть Сполучені Штати намагатись забрати рештки безпілотника з Чорного моря, але вказав, що російська сторона доступ до нього поки не отримала. 

Речник Пентагону зазначив, що за американськими даними, один із російських винищувачів Су-27, які брали участь в інциденті з американським безпілотником MQ-9 у Чорному морі отримав пошкодження. 

Що відомо про інцидент у Чорному морі

Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9.

"Фактично цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", — заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.

Реакція росії

Міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями. 

У відомстві також заявили, що російські винищувачі "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом і "благополучно повернулися на аеродром базування". 

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