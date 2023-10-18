Пентагон гарантирует постоянную военную помощь Израилю

Сабрина Сингх. Фото: DVIDS

Соединенные Штаты Америки подтвердили, что в дальнейшем оказывать военную помощь Израилю. Кроме того, американские войска готовятся к развертыванию других сил сдерживания в регионе.

Об этом сообщила на брифинге заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх .

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Помощь от США Израилю

По словам представительницы Пентагона, предоставление помощи Израилю осуществляется уже сейчас и будет продолжено в дальнейшем. В частности, с 12 по 16 октября в Израиль были доставлены пять самолетов C-17, которые перевозили необходимые ресурсы для повышения обороноспособности страны.

"Вы видите почти ежедневные поставки военной помощи в Израиль, и я надеюсь, что они продолжат поступать", — заявила Сабрина Сингх.

Пентагон также сообщил, что США уже отправили Силы быстрого реагирования Корпуса морской пехоты в составе двух тысяч военных для предотвращения дальнейшего расширения конфликта между Израилем и группой ХАМАС.

Напомним, что Иордания отменила встречу с президентом США Джо Байденом и лидерами Египта и Палестинской автономии, которая должна была состояться 18 октября. Причиной стал взрыв в больнице в Секторе Газы, приведший к сотням жертв.

Также мы писали о том, что вчера, 17 октября, в Газе раздался взрыв в больнице , в результате чего известно о 500 погибших.