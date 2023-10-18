Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Пентагон гарантує постійну військову допомогу Ізраїлю arrow

Пентагон гарантує постійну військову допомогу Ізраїлю

18 жовтня 2023 09:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Пентагон гарантує постійну військову допомогу Ізраїлю
Сабріна Сінгх. Фото: DVIDS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сполучені Штати Америки підтвердили, що надалі надавати військову допомогу Ізраїлю. Крім того, американські війська готуються до розгортання інших сил стримування в регіоні.

Про це повідомила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Читайте також:

Допомога від США Ізраїлю

За словами представниці Пентагону, надання допомоги Ізраїлю здійснюється вже зараз і буде продовжено в подальшому. Зокрема, з 12 по 16 жовтня, до Ізраїлю було доставлено п'ять літаків C-17, які перевозили необхідні ресурси для підвищення обороноздатності країни.

"Ви бачите майже щоденні постачання військової допомоги в Ізраїль, і я сподіваюся, що вони продовжать надходити", — заявила Сабріна Сінгх.

Пентагон також повідомив, що США вже відправили Сили швидкого реагування Корпусу морської піхоти в складі двох тисяч військових для запобігання подальшого розширення конфлікту між Ізраїлем і групою ХАМАС.

Нагадаємо, що Йорданія скасувала зустріч із президентом США Джо Байденом та лідерами Єгипту й Палестинської автономії, яка мала відбутись 18 жовтня. Причиною став вибух у лікарні в Секторі Гази, що призвів до сотень жертв.

Також ми писали про те, що вчора, 17 жовтня, у Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про 500 загиблих. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі