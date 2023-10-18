Пентагон гарантує постійну військову допомогу Ізраїлю

Сабріна Сінгх. Фото: DVIDS

Сполучені Штати Америки підтвердили, що надалі надавати військову допомогу Ізраїлю. Крім того, американські війська готуються до розгортання інших сил стримування в регіоні.

Про це повідомила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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За словами представниці Пентагону, надання допомоги Ізраїлю здійснюється вже зараз і буде продовжено в подальшому. Зокрема, з 12 по 16 жовтня, до Ізраїлю було доставлено п'ять літаків C-17, які перевозили необхідні ресурси для підвищення обороноздатності країни.

"Ви бачите майже щоденні постачання військової допомоги в Ізраїль, і я сподіваюся, що вони продовжать надходити", — заявила Сабріна Сінгх.

Пентагон також повідомив, що США вже відправили Сили швидкого реагування Корпусу морської піхоти в складі двох тисяч військових для запобігання подальшого розширення конфлікту між Ізраїлем і групою ХАМАС.

Нагадаємо, що Йорданія скасувала зустріч із президентом США Джо Байденом та лідерами Єгипту й Палестинської автономії, яка мала відбутись 18 жовтня. Причиною став вибух у лікарні в Секторі Гази, що призвів до сотень жертв.

Також ми писали про те, що вчора, 17 жовтня, у Газі пролунав вибух у лікарні, внаслідок чого відомо про 500 загиблих.