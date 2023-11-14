Пашинян отказался ехать в Лукашенко на встречу ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать в Минск на съезд ОДКБ. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать в Минск на очередную сессию Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Александр Лукашенко лично звонил Пашиняну, чтобы пригласить на встречу.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

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" Премьер-министр Пашинян сообщил президенту Беларуси, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению ", - сообщила пресс-служба правительства Армении.

О своем решении Никол Пашинян сообщил самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко лично в телефонном разговоре.

Почему впервые с 2009 года Армения не участвует в съезде ОДКБ

После очередной вспышки конфликта в сентябре этого года в Нагорном Карабахе и возвращения этой территории в состав Азербайджана, Армения ратифицировала Римский устав, чем взяла на себя обязательство арестовать российского президента.

Кроме того, Никол Пашинян заявил, что Ереван должен пересмотреть отношения с Россией и искать новых партнеров в сфере безопасности. Премьер-министр Армении подчеркнул, что Москва не смогла выполнить свои обязательства по конфликту в Нагорном Карабахе, которые брала на себя как союзник по ОДКБ.

Напомним, что очередная сессия ОДКБ состоится 23 ноября в Минске.

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