Пашинян відмовився їхати до Лукашенка на зустріч ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився їхати до Мінська на з'їзд ОДКБ. Фото: РИА Новости

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився їхати до Мінська на чергову сесію Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). Олександр Лукашенко особисто телефонував Пашиняну, щоб запросити на зустріч.

Про це повідомила пресслужба уряду Вірменії.

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"Прем'єр-міністр Пашинян повідомив президенту Білорусі, що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери по ОДКБ з розумінням поставиться до цього рішення", — повідомила пресслужба уряду Вірменії.

Про своє рішення Нікол Пашинян повідомив самопроголошеного президента Олександра Лукашенка особисто у телефонній розмові.

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Після чергового спалаху конфлікту у вересні цього року в Нагірному Карабасі та повернення цієї території до складу Азербайджану, Вірменія ратифікувала Римський статут, чим взяла на себе зобов'язання заарештувати російського президента.

Крім того, Нікол Пашинян заявив, що Єреван повинен переглянути взаємини з Росією та шукати нових партнерів у сфері безпеки. Прем'єр-міністр Вірменії наголосив, що Москва не змогла виконати свої зобов’язання у конфлікті в Нагірному Карабаху, які брала на себе як союзник о ОДКБ.

Нагадаємо, чергова сесія ОДКБ відбудеться 23 листопада у Мінську.

Також ми писали, що Вірменія може укласти мирну угоду з Азербайджаном до кінця 2023 року.