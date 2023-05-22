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Пашинян рассказал, при каком условии Армения может выйти из ОДКБ

22 мая 2023 13:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пашинян рассказал, при каком условии Армения может выйти из ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос выхода его страны из ОДКБ не вышел из повестки дня. Он назвал условие, при котором это может произойти.

Об этом сообщает Newsarmenia.

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"Я не могу исключать, что Армения де-юре может выйти из ОДКБ или же заморозить свое членство. Но это произойдет только в том случае, когда мы зафиксируем, что ОДКБ вышел из Армении", — подчеркнул Пашинян.

По его словам, этот вопрос не вышел из повестки дня.

Пашинян рассказал, что постоянно поднимается вопрос о прибытии или неприбытии мониторинговой группы ОДКБ в Армению.

Он добавил, что официальный Ереван получает предложения о приобретении вооружения или военной техники из других стран, но эти возможности закрыты из-за членства Армении в ОДКБ.

Напомним, недавно Министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана начали обстреливать из минометов и артиллерии армянские позиции в направлении Сотка в Гегаркуникской области страны.

Также мы писали, что в российском МИДе прокомментировали планы Еревана по присоединению к Римскому уставу МКС. Там заявили, что такое решение влечет за собой "крайне негативные последствия".

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