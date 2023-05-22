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Пашинян розповів, за якої умови Вірменія може вийти з ОДКБ

22 травня 2023 13:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пашинян розповів, за якої умови Вірменія може вийти з ОДКБ
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Фото: Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що питання виходу його країни з ОДКБ не вийшло з порядку денного. Він назвав умову, за якої це може статися.

Про це повідомляє Newsarmenia.

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"Я не можу виключати, що Вірменія де-юре може вийти з ОДКБ або ж заморозити своє членство. Але це станеться тільки в тому випадку, коли ми зафіксуємо, що ОДКБ вийшов із Вірменії", — наголосив Пашинян.

За його словами, це питання не вийшло з порядку денного. 

Пашинян розповів, що постійно порушується питання про прибуття або неприбуття моніторингової групи ОДКБ до Вірменії.

Він додав, що офіційний Єреван отримує пропозиції про придбання озброєння або військової техніки з інших країн, але ці можливості закриті через членство Вірменії в ОДКБ.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану почали обстрілювати з мінометів та артилерії вірменські позиції у напрямку Сотка в Гегаркунікській області країни.

Також ми писали, що у російському МЗС прокоментували плани Єревану щодо приєднання до Римського статуту МКС. Там заявили, що таке рішення веде за собою "вкрай негативні наслідки".

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