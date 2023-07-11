Партнерство КНР и России противоречит ценностям Альянса, — союзники НАТО

Президент РФ Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS

Союзники НАТО призвали Китай воздержаться от поддержки России в ее войне против Украины. Они утверждают, что такое партнерство противоречит ценностям Североатлантического союза.

Об этом говорится в совместном заявлении союзников НАТО.

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Как утверждают страны-члены НАТО, "попытки РФ и Китая подорвать международный порядок противоречат ценностям Альянса".

"Мы призываем КНР играть конструктивную роль как постоянный член Совета Безопасности ООН, осудить агрессивную войну России против Украины, воздержаться от поддержки военных усилий России, прекратить распространять фальшивый нарратив России, обвиняя Украину и НАТО за агрессивную войну России против Украины, а также придерживаться целей и принципов Устава ООН. Мы особо призываем КНР действовать ответственно и воздержаться от оказания какой-либо летальной помощи России", — говорится в заявлении.

Напомним, Китай регулярно поставляет в Россию подсанкционные чипы и комплектующие для военной техники. В РФ их получают фирмы, производящие оружие для армии, а также компании, находящиеся под западными ограничениями.

Добавим, что президент Китая Си Цзиньпин предостерег российского диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине. Путин был очень разочарован таким предложением КНР.