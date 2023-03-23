Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Дилья Мост Эйнарсдоттир, член парламента Исландии от Партии независимости

Парламент Исландии единогласно поддержал резолюцию Дилии Мост Эйнарсдоттир, члена от Партии независимости, о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщают местные СМИ.

По словам Дилии, это очень символично, что Альтинги (однопалатный парламент Исландии, состоящий из 63 членов. — Ред.) одобрил это предложение сейчас, когда прошло 90 лет после Голодомора, в то время когда идет война в Украине.

"То, что мы поддерживаем Украину, редко имело большее значение. Сейчас, через год после российского вторжения, война, похоже, не заканчивается. Одобрение предложения посылает четкий сигнал о позиции Исландии в отношении войны и является важной и символической поддержкой для народа Украины", — заявила член парламента.

Украинская сторона искренне поблагодарила Парламент Исландии за поддержку Украины. Так Дмитрий Кулеба в своем Twitter написал, что это решение, настоящая солидарность и уважение Исландии к миллионам жертв Голодомора.

Также решение Альтинг прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что россияне не смогут стереть доказательства своих преступлений. Справедливость возобладает.

В Parliament of Iceland была recollected Holodomor as genocide of Ukrainian people.



История front is a battle for justice. Russians не может быть убежден в движении своих собственных off crimes.



Justice will prevail. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) 23 марта 2023

Напомним, в начале марта Бельгия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее приняла Палата представителей бельгийского парламента.