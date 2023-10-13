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ПАСЕ признала Россию диктатурой

13 октября 2023 12:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ПАСЕ признала Россию диктатурой
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию диктатурой. Там призвали не признавать легитимность российского диктатора Владимира Путина после его срока.

Об этом сообщает МИД Украины.

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Признание России диктатурой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал на решение ПАСЕ. Он отметил, что более 20 лет неконституционного единоличного правления приводит к преступлениям внутри и за пределами страны.

"Я приветствую сегодняшнюю решительную резолюцию ПАСЕ, которая признает Россию диктатурой. Более 20 лет неконституционного единоличного правления приводит к преступлениям внутри и за пределами страны. Я приветствую призыв к государствам-членам Совета Европы признать Путина нелегитимным после окончания его нынешнего срока", — написал Кулеба.

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Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Парламентскую ассамблею Совета Европы за признание Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Также отметил, что это четкий сигнал Москве.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международная поддержка имеет большое значение для достижения победой Украины. Также, по его словам, поражение РФ в войне против Украины будет для агрессорки справедливым и изменит "траекторию самой России".

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