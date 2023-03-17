ЮАР обязана арестовать путина, если тот прибудет на августовский саммит
В августе в Южной Африке запланирован саммит, который намерен посетить кремлевский диктатор владимир путин. Однако после ордера МКС, страна обязана арестовать президента россии.
Об этом пишет Sky News.
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По информации издания, владимир путин планирует посетить саммит БРИКС в Дурбане, Южная Африка, в августе этого года. Однако сегодняшнее решение Международного уголовного суда несколько повлияет на планы диктатора.
Как известно, Южно-Африканская Республика входит в число 118 стран, ратифицировавших Римский устав МКС, и, следовательно, имеет юридическую обязанность обеспечить исполнение ордера на арест.
Однако издание сомневается, что это произойдет, ведь у Южной Африки есть определенная история в этой сфере, поскольку отказалась арестовать президента Судана Омара аль-Башира, на которого также был издан ордер МКС, во время его визита в 2015 году.
Напомним, в вечернем видеообращении Президент Украины назвал "историческим" решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест кремлевского диктатора путина.