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ЮАР и ОАЭ пожелали провести переговоры с Украиной и РФ

22 июня 2023 19:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
ЮАР и ОАЭ пожелали провести переговоры с Украиной и РФ
Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Законодательные органы Южно-Африканской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов намерены провести переговоры с парламентами Украины и России. Все для поиска "путей сближения в условиях конфликта между двумя народами".

Об этом сообщает News24.

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Рабочая группа Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) по мирному урегулированию войны в Украине встретилась отдельно с делегациями парламентов высокого уровня из России и Украины.

В ходе саммита Объединенные арабские эмираты и Южно-Африканская Республика объявили о готовности принять парламенты каждой страны для дальнейшего обсуждения войны.

Следующий шаг предполагает привлечение двух парламентов к следующим вопросам:

  • отправка письма с подробным описанием путей смягчения гуманитарных последствий войны в четырех сферах: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, защита экологически уязвимых объектов, доступ к военнопленным и обмен ими;
  • взаимодействие с другими сторонами для содействия положительным изменениям в войне;
  • пытаться найти возможные пути сближения и пригласить обе делегации собраться в соответствующем месте для обсуждения.

Напомним, ранее мы писали, что президент ЮАР Сирил Рамафоса во время своего последнего визита в Украину посетил Бучу.

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