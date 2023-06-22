ЮАР и ОАЭ пожелали провести переговоры с Украиной и РФ

Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото: google.com

Законодательные органы Южно-Африканской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов намерены провести переговоры с парламентами Украины и России. Все для поиска "путей сближения в условиях конфликта между двумя народами".

Об этом сообщает News24.

Читайте также:

ЮАР и ОАЭ с "миротворческой миссией"

Рабочая группа Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) по мирному урегулированию войны в Украине встретилась отдельно с делегациями парламентов высокого уровня из России и Украины.

В ходе саммита Объединенные арабские эмираты и Южно-Африканская Республика объявили о готовности принять парламенты каждой страны для дальнейшего обсуждения войны.

Следующий шаг предполагает привлечение двух парламентов к следующим вопросам:

отправка письма с подробным описанием путей смягчения гуманитарных последствий войны в четырех сферах: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, защита экологически уязвимых объектов, доступ к военнопленным и обмен ими;

взаимодействие с другими сторонами для содействия положительным изменениям в войне;

пытаться найти возможные пути сближения и пригласить обе делегации собраться в соответствующем месте для обсуждения.

Напомним, ранее мы писали, что президент ЮАР Сирил Рамафоса во время своего последнего визита в Украину посетил Бучу.