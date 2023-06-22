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ПАР та ОАЕ забажали провести переговори з Україною та РФ

22 червня 2023 19:21
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
ПАР та ОАЕ забажали провести переговори з Україною та РФ
Президент ПАР Сиріл Рамафоса. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Законодавчі органи Південно-Африканської Республіки та Об’єднаних Арабських Еміратів хочуть провести переговори із парламентами України та Росії. Усе задля пошуку "шляхів зближення в умовах конфлікту між двома народами".

Про це повідомляє News24.

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Зазначається, що робоча група Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС) з мирного врегулювання війни в Україні зустрілася окремо з делегаціями парламентів високого рівня з Росії та України.

Під час саміту Обʼєднані арабські емірати та Південно-Африканська Республіка оголосили свою готовність прийняти парламенти кожної країни для подальшого обговорення війни.

Наступний крок передбачає залучення двох парламентів до таких питань:

  • відправлення листа з детальним описом шляхів пом’якшення гуманітарних наслідків війни в чотирьох сферах: ядерна безпека, продовольча безпека, захист екологічно вразливих об’єктів, доступ до військовополонених і обмін ними;
  • взаємодія з іншими сторонами для сприяння позитивним змінам у війні;
  • намагатись знайти можливі шляхи зближення та запросити обидві делегації зібратися у відповідному місці для обговорення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент ПАР Сиріл Рамафоса під час свого останнього візиту до України відвідав Бучу. 

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