Папа Римский едет в Венгрию: будут ли говорить об Украине

Понтифик в Венгрии будет говорить о войне в Украине. Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск в пятницу, 28 апреля, отправляется с трехдневной поездкой в Венгрию. Ожидается, что война в Украине, миграция и христианские корни Европы станут главными темами его публичных обращений и частных переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном.

Об этом сообщает Reuters.

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Папа Римский заявил, что основной целью является встреча с венгерскими католиками. Но на содержание его визита оказывают влияние и текущие события.

"Это также будет поездка в центр Европы, который продолжает бить холодный ветер войны, в то время как передвижение такого количества людей поставило на повестку дня срочные гуманитарные вопросы", — сказал он.

Заметим, это будет его первая поездка с момента госпитализации из-за бронхита в марте.

Также хотим напомнить, что Папа Римский Франциск на второй день после российского полномасштабного вторжения выразил желание лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако ему отказали.

В преддверии своего визита в Венгрию Папа Римский встретится с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

Папа Римский встретится со Шмыгалем

26 апреля украинский премьер-министр будет находиться в Риме для участия в Двусторонней конференции по вопросам обновления Украины.

Понтифик примет главу украинского правительства 27 апреля. Встреча в Апостольском дворце запланирована на 9 часов утра.

Напомним, глава украинского правительства примет участие в двусторонней конференции по восстановлению Украины. После конференции он выступит с выводами вместе с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.