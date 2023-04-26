Папа Римський їде до Угорщини: чи говоритимуть про Україну

Понтифік в Угорщині говоритиме про війну в Україні. Фото: REUTERS

Папа Римський Франциск у п’ятницю, 28 квітня, вирушає з триденною поїздкою до Угорщини. Очікується, що війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи стануть головними темами його публічних звернень і приватних переговорів з прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном.

Про це повідомляє Reuters.

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Папа Римський заявив, що основною метою є зустріч з угорськими католиками. Але на зміст його візиту впливають й поточні події.

"Це також буде поїздка до центру Європи, який продовжує бити холодний вітер війни, в той час як пересування такої кількості людей поставило на порядок денний нагальні гуманітарні питання", — сказав він.

Зауважимо, це буде його перша поїздка з моменту госпіталізації через бронхіт у березні.

Також хочемо нагадати, що Папа Римський Франциск на другий день після російського повномасштабного вторгнення висловив бажання особисто зустрітись із президентом РФ Володимиром Путіним. Однак йому відмовили.

Напередодні свого візиту до Угорщини Папа Римський зустрінеться з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

Папа Римський зустрінеться зі Шмигалем

26 квітня український прем’єр-міністр перебуватиме в Римі для участі у Двосторонній конференції з питань відновлення України.

Понтифік прийме очільника українського уряду 27 квітня. Зустріч в Апостольському палаці запланована на 9 годину ранку.

Нагадаємо, очільник українського уряду братиме участь у двосторонній конференції з відновлення України. Після конференції він виступить із висновками разом із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.