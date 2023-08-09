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Папа Римский попросил: президент ОАЭ хочет организовать встречу Зеленского и Путина

9 августа 2023 23:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Папа Римский попросил: президент ОАЭ хочет организовать встречу Зеленского и Путина
Папа Римский Франциск и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид. Фото: BBC
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид намерен посодействовать в организации встречи между лидером Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Предварительно, президент ОАЭ сделает это по просьбе Папы Римского Франциска.

 Об этом сообщает L’Orient-Le Jour

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Ожидается, что данное мероприятие может быть запланировано на период Конференции ООН по климатическим изменениям 2023 года, что состоится в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

Ранее The New York Times сообщал о поездках Мохаммеда бен Заида в Россию и о том, что ОАЭ занимала высокий статус на крупнейшем инвестиционном событии в России в июне 2023 года. 

Кроме того, журналисты указывают, что американские представители столкнулись с трудностями в попытках убедить шейха Мохаммеда следовать внешнеполитической линии США, особенно в вопросах связанных с Китаем и позицией России после событий на Украине.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ни в коем случае не согласится на замороженный конфликт. А переговоры возможны только в том случае, когда Россия выведет все свои войска с украинских территорий.

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