Папа Римский попросил: президент ОАЭ хочет организовать встречу Зеленского и Путина
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид намерен посодействовать в организации встречи между лидером Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Предварительно, президент ОАЭ сделает это по просьбе Папы Римского Франциска.
Об этом сообщает L’Orient-Le Jour.
Организация встречи Зеленского и Путина
Ожидается, что данное мероприятие может быть запланировано на период Конференции ООН по климатическим изменениям 2023 года, что состоится в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.
Ранее The New York Times сообщал о поездках Мохаммеда бен Заида в Россию и о том, что ОАЭ занимала высокий статус на крупнейшем инвестиционном событии в России в июне 2023 года.
Кроме того, журналисты указывают, что американские представители столкнулись с трудностями в попытках убедить шейха Мохаммеда следовать внешнеполитической линии США, особенно в вопросах связанных с Китаем и позицией России после событий на Украине.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ни в коем случае не согласится на замороженный конфликт. А переговоры возможны только в том случае, когда Россия выведет все свои войска с украинских территорий.