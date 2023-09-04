Папа Франциск объяснил свои слова о "величии России"

Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media/REUTERS

Папа Римский Франциск после волны критики и возмущения со стороны общественности решил объяснить свои слова о "величии России". Понтифик заверил, что его формулировка, вероятно, была неудачной, и он имел в виду "русскую культуру, а не российский империализм".

Об этом Папа Франциск сказал журналистам в понедельник, возвращаясь из поездки в Монголию, пишет Reuters.

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Объяснение Папы Франциска

"Я не имел в виду империализм... Возможно, это было сформулировано не лучшим образом, но я, когда говорил о великой России, имел в виду не столько географию, сколько культуру", — отметил он.

Понтифик также отметил, что эти слова в речи 25 августа были экспромтом, и они пришли ему в голову, когда он вспомнил, как изучал русскую историю в школе.

"Русская культура настолько прекрасна, настолько основательна. Нельзя ее "отменить" из-за политических проблем. В России были темные годы в политическом смысле, но ее наследие (культурное, — ред.) остается", — добавил глава Римско-католической церкви.

Какие слова Папы Римского вызвали скандал

25 августа Папа Римский, выступая перед участниками Всероссийской встречи католической молодежи, напомнил участникам, что они "наследники великой России".

"Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому благодарю вас, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Сохраняйте это наследие, берегите ее, спасибо вам", — сказал он в своей речи.

МИД Украины отреагировал на слова понтифика, подчеркнув, что он своими высказываниями поддерживает империалистическую пропаганду. В то же время как пресс-секретарь президента России сказал, что ему приятно слышать такие слова от Папы Франциска.

Впоследствии пресс-секретарь Ватикана выступил с пояснениями. Он заверил, что понтифик имел в виду культуру, а не русский империализм.

Напомним, ранее Папа Римский осудил Европу за недостаток "креатива" для прекращения войны в Украине.