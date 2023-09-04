Папа Франциск пояснив свої слова про "велич Росії"

Папа Римський Франциск. Фото: Vatican Media/­REUTERS

Папа римський Франциск після хвилі критики та обурення з боку громадськості вирішив пояснити свої слова про "велич Росії". Понтифік запевнив, що його формулювання, імовірно, було невдалим, і він мав на увазі "російську культуру, а не російський імперіалізм".

Про це Папа Франциск сказав журналістам у понеділок, повертаючись з поїздки до Монголії, пише Reuters.

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Пояснення Папи Франциска

"Я не мав на увазі імперіалізм ... Можливо, це було сформульовано не найкращим чином, але я, коли говорив про велику Росію, мав на увазі не так географію, як культуру", — зазначив він.

Понтифік також зауважив, що ті слова у промові 25 серпня були експромтом, і вони спали йому на думку, коли він згадав, як вивчав російську історію в школі.

"Російська культура настільки прекрасна, настільки ґрунтовна. Не можна її "скасовувати" через політичні проблеми. У Росії були темні роки в політичному сенсі, але її спадщина (культурна, — ред.) залишається", — додав глава Римо-католицької церкви.

Які слова Папи Римського спричинили скандал

25 серпня Папа Римський, виступаючи перед учасниками Всеросійської зустрічі католицької молоді, нагадав учасникам, що вони є "спадкоємцями великої Росії".

"Не забувайте, що ви спадкоємці великої матері-Росії, великої країни, її історії, її святих, її великих діячів культури. Ви спадкоємці великої Росії, тому дякую вам, дякую за те, як ви вмієте бути росіянами. Зберігайте цю спадщину, бережіть її, дякую вам", — сказав він у своїй промові.

МЗС України відреагувало на слова понтифіка, наголосивши, що той своїми висловами підтримує імперіалістичну пропаганду. Тоді як прессекретар президента Росії сказав, що йому приємно чути такі слова від Папи Франциска.

Згодом прессекретар Ватикану виступив з поясненнями. Він запевнив, що понтифік мав на увазі культуру, а не російський імперіалізм.

Нагадаємо, раніше Папа Римський засудив Європу через брак "креативу" для припинення війни в Україні.