Кива заявил, что вместо Буданова интервью дает оцифровенный труп

Бывший народный депутат Илья Кива. Фото: росСМИ

Российская пропаганда снова разгоняет фейк о смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Перебежчик Илья Кива в очередной раз заявил в соцсетях о том, что Буданов якобы погиб в результате ракетного удара, а интервью дает его труп "через монтаж".

Об этом Кива написал в своем телеграм-канале в среду, 28 июня.

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Как уверяет Кива, украинцы якобы оцифровали Буданова, чтобы скрыть от общественности его смерть.

"Взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью, на полном серьезе задавать вопросы, слушать прогнозы, и все это на уровне эфиров государственных телеканалов! Чтобы все верили: он жив, он здоров, и серьезно воспринимали бред, который несет электронная версия", — написал депутат-перебежчик.

Также Кива не поленился подсчитать, сколько дней прошло со времени "смерти" главы украинской разведки, и на основании этих подсчетов обвинил президента Украины в святотатстве.

"У экс-начальника ГУР Кирилла Буданова недавно было девять дней, скоро уже сорок уже. Я понимаю, что православные обряды Зеленскому чужды, но все же…" — написал Кива.

Скриншот: t.me/The_Kyva/

Напомним, ранее Кива уже неоднократно заявлял в российских СМИ о смерти Буданова. Он рассказывал об этом так часто, что в одном из своих интервью "воскресший" Буданов даже передал Киве привет.

Также Кирилл Буданов потроллил российскую пропаганду, заявив, что в Украине сейчас создается специальный "отряд бессмертных", в который, кроме него, входят Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа и Валерий Залужный.