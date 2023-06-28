Ківа заявив, що замість Буданова інтерв'ю дає оцифрований труп.

Колишній народний депутат Ілля Кива. Фото: росЗМІ

Російська пропаганда знову розганяє фейк про смерть глави ГУР Кирила Буданова. Перебіжчик Ілля Кива вкотре заявив у соцмережах про те, що Буданов нібито загинув унаслідок ракетного удару, а інтерв'ю дає його труп "через монтаж".

Про це Кива написав у своєму телеграм-каналі у середу, 28 червня.

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Як запевняє Кива, українці буцімто оцифрували Буданова, щоб приховати від громадськості його смерть.

"Взяти мертву людину, оцифрувати її і через монтаж брати у трупа інтерв'ю, на повному серйозі ставити питання, слухати прогнози, і все це на рівні ефірів державних телеканалів! Щоб усі вірили: він живий, він здоровий, і серйозно сприймали маячню, яку несе електронна версія", — написав депутат-перебіжчик.

Також Кива не полінувався підрахувати, скільки днів минуло від часу "смерті" очільника української розвідки, і на підставі цих підрахунків звинуватив президента України у святотатстві.

"У ексначальника ГУР Кирила Буданова нещодавно було дев'ять днів, скоро вже сорок. Я розумію, що православні обряди для Зеленського чужі, але все ж таки..." — написав Кива.

Скриншот: t.me/The_Kyva/

Нагадаємо, раніше Кива вже неодноразово заявляв у російських ЗМІ про смерть Буданова. Він розповідав про це так часто, що в одному зі своїх інтерв'ю "воскреслий" Буданов навіть передав Киві привіт.

Також Кирило Буданов потролив російську пропаганду, заявивши, що в Україні зараз створюється спеціальний "загін безсмертних", до якого, крім нього, входять Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа та Валерій Залужний.