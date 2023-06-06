Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Получили противоположный эффект": Маляр прокомментировала подрыв Каховской ГЭС arrow

"Получили противоположный эффект": Маляр прокомментировала подрыв Каховской ГЭС

6 июня 2023 17:08
- Карина Бовсуновская
"Получили противоположный эффект": Маляр прокомментировала подрыв Каховской ГЭС
Анна Маляр. Фото: Facebook заместителя министра обороны
- Карина Бовсуновская

Российская террористическая армия совершила очередное преступление, способное повлечь за собой серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу. Дамба была взорвана целенаправленно, чтобы приостановить контрнаступление ВСУ и отвлечь общество от происходящего в Белгородской области.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте также:

По ее словам, вместо поставленных планов российские оккупанты получили противоположный эффект.

"В настоящее время в критическом положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины и Крыма, поскольку уничтожение дамбы лишило их пресной воды. Кроме того, были затоплены позиции российских военных подразделений, что может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотическом порядке" , — объяснила она.

Оккупанты не думают о последствиях

В свою очередь мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии Новости.LIVE отметил, что окупанты сами же пострадали в результате подрыва Каховской ГЭС — затопило их окопы, пришлось эвакуировать технику. Теперь все свои усилия сосредотачивают на одной улице в Новой Каховке.

"Сами позиции окупантов были расположены вдоль берега — траншеи, окопы. И это все затопило. Они перешли в глубину города. Как рассказывала свидетельница — когда выбирались, то грузили с собой стиральные машины. Сейчас вся техника окупантов, в том числе машины, расположена на третьей улице. от Днепра — Героев Украины" , — добавил мэр.

По его словам, оккупационная российская армия не предпринимает никаких действий, чтобы предотвратить катастрофу. Неизвестно зачем они сосредотачивают технику в одном месте.

Напомним, в Минобороны предупредили местное население в зоне подтопления Каховской ГЭС о большой опасности взрывоопасных предметов. Эта ситуация изучается Государственной специальной службой транспорта МО Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас