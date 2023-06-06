"Получили противоположный эффект": Маляр прокомментировала подрыв Каховской ГЭС

Анна Маляр. Фото: Facebook заместителя министра обороны

Российская террористическая армия совершила очередное преступление, способное повлечь за собой серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу. Дамба была взорвана целенаправленно, чтобы приостановить контрнаступление ВСУ и отвлечь общество от происходящего в Белгородской области.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте также:

По ее словам, вместо поставленных планов российские оккупанты получили противоположный эффект.

"В настоящее время в критическом положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины и Крыма, поскольку уничтожение дамбы лишило их пресной воды. Кроме того, были затоплены позиции российских военных подразделений, что может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотическом порядке" , — объяснила она.

Оккупанты не думают о последствиях

В свою очередь мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии Новости.LIVE отметил, что окупанты сами же пострадали в результате подрыва Каховской ГЭС — затопило их окопы, пришлось эвакуировать технику. Теперь все свои усилия сосредотачивают на одной улице в Новой Каховке.

"Сами позиции окупантов были расположены вдоль берега — траншеи, окопы. И это все затопило. Они перешли в глубину города. Как рассказывала свидетельница — когда выбирались, то грузили с собой стиральные машины. Сейчас вся техника окупантов, в том числе машины, расположена на третьей улице. от Днепра — Героев Украины" , — добавил мэр.

По его словам, оккупационная российская армия не предпринимает никаких действий, чтобы предотвратить катастрофу. Неизвестно зачем они сосредотачивают технику в одном месте.

Напомним, в Минобороны предупредили местное население в зоне подтопления Каховской ГЭС о большой опасности взрывоопасных предметов. Эта ситуация изучается Государственной специальной службой транспорта МО Украины.