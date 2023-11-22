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Остин рассказал, какую сумму получила Украина от стран "Рамштайна"

22 ноября 2023 18:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Остин рассказал, какую сумму получила Украина от стран "Рамштайна"
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин рассказал, какую сумму получил Киев с апреля прошлого года от стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины. По его словам, речь идет о более чем 80 миллиардах долларов.

Об этом Ллойд Остин сказал в начале работы 17-го заседания в формате "Рамштайн", передает "Укринформ".

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"Я горжусь тем, что эта историческая Контактная группа уже выделила более 80 миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности, когда Кремль начал свое неоправданное вторжение, и я горжусь вашей непоколебимой преданностью", — подчеркнул Остин.

По его словам, такое единство посылает российскому диктатору Владимиру Путину четкий месседж, что он не сможет пережить нас или победить в борьбе за выносливость.

Остин отметил, что украинцы продолжают мужественно бороться с российской агрессией. С февраля 2022 года страна вернула половину захваченной россиянами территории.

"Борьба Украины за свободу имеет значение для всех нас", — подчеркнул министр обороны США.

Он добавил, что участники Контактной группы также разделяют видение мира, который является свободным, открытым, процветающим и безопасным.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину записал видеообращение на площади в центре Киева. Там он заявил, что США всегда будут на стороне демократии.

Также мы писали, что министр обороны США Ллойд Остин заявил, что положительный результат ВСУ в войне против российской армии зависит от того, как Украина использует оружие, переданное ей западными странами. По его словам, украинские военные готовы к зимнему периоду.

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