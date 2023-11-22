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Остін розповів, яку суму отримала Україна від країн "Рамштайну"

22 листопада 2023 18:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Остін розповів, яку суму отримала Україна від країн "Рамштайну"
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розповів, яку суму отримав Київ з квітня минулого року від країн, що входять до Контактної групи з питань оборони України. За його словами, йдеться про понад 80 мільярдів доларів. 

Про це Ллойд Остін сказав на початку роботи 17-го засідання у форматі "Рамштайн", передає "Укрінформ".

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"Я пишаюся тим, що ця історична Контактна група вже виділила понад 80 мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки, відколи Кремль розпочав своє невиправдане вторгнення, і я пишаюся вашою непохитною відданістю", — наголосив Остін.

За його словами, така єдність надсилає російському диктатору Володимиру Путіну чіткий меседж, що він не зможе пережити нас або перемогти в боротьбі на витривалість.

Остін зазначив, що українці продовжують мужньо боротися з російською агресією. З лютого 2022 року країна повернула половину захопленої росіянами території.

"Боротьба України за свободу має значення для всіх нас", — підкреслив міністр оборони США.

Він додав, що учасники Контактної групи також поділяють бачення світу, який є вільним, відкритим, процвітаючим і безпечним.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну записав відеозвернення на площі в центрі Києва. Там він заявив, що США завжди будуть на боці демократії.

Також ми писали, що міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що позитивний результат ЗСУ у війні проти російської армії залежить від того, як Україна використовує зброю, яку їй передають західні країни. За його словами, українські військові готові до зимового періоду.

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