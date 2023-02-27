Мирный план Китая в войне Украины против России: суть

Фесенко оценил возможность и намерения Китая остановить войну в Украине

К концу минувшей недели официальный Пекин, как и обещал, обнародовал так называемый план "мира в Украине". Он получил название "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине".

В этом документе власти Китая озвучили к годовщине полномасштабного вторжения россиян в Украину свою позицию по "миру в Украине".

Официальный китайский документ состоит из 12 пунктов, однако основной из них — прямые переговоры между Киевом и москвой.

Новини.LIVE попыталось разобраться, что действительно стоит за этим документом, насколько он может быть реализован и какие цели ими преследует непосредственно сам Китай.

Бумага войну не остановит

В Офисе Президента Украины достаточно скептически отнеслись к 12 "китайским заповедям" и считают, что "мирный план" Китая по стабилизации ситуации в Украине не решит вопрос прекращения войны. Ведь позиция официального Киева и дальше будет оставаться неизменной — полный и безусловный возврат Украины к границам 1991 года.

В частности, советник Офиса Президента Михаил Подоляк отверг предложение Китая по урегулированию ситуации путем формулы из 12 пунктов, один из которых — переговоры.

Михаил Подоляк. Фото: УНИАН

По словам Подоляка, инициативы, предусматривающие только "прекращение огня", — это история не о мире, а о замораживании конфликта.

"Мирный план", предусматривающий лишь "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины — это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше нашей страны, последующих этапах российского геноцида", — высказал официальную позицию украинской власти Подоляк.

Будет ли большим КПД

Похоже, вряд ли стоит ожидать, что польза из китайской бумаги будет большой.

Украинский политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что на самом деле коэффициент полезного действия из 12 "китайских пунктов" не будет слишком высоким.

"Все эти 12 пунктов достаточно абстрактны. Они — обо всем хорошем и против всего плохого. К тому же они покидают пространство для политического маневра для Китая, можно двигаться в разные стороны, искать при необходимости более конкретные варианты выхода из ситуации", — сказал Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

Кроме того, уверен он, Китай не хочет брать на себя какие-либо дополнительные обязательства или продвигать какие-либо конкретные мирные планы.

"То, что они говорят, что это их позиция, а не конкретный мирный план", — убежден политолог.

Проблемы — с первой буквы

Если принимать к анализу китайские предложения, то сразу возникает вопрос с исполнением первого же пункта. В некоторых других пунктах есть и больше позитива и больше сомнений.

"Но первый пункт является ключевым, и он уже является сомнительным, неоднозначным, проблемным и противоречивым. В нем говорится об уважении к суверенитету двух сторон. А как тогда быть со статусом оккупированных территорий в Украине — они под чьим суверенитетом: российским или украинским?" — комментирует положение политический аналитик.

Дело в том, что факт аннексии россии украинские территории украинцы не признают никогда. Как и большинство мирового сообщества.

"И, кстати, Китай — тоже формально не признал даже аннексию Крыма. Поэтому вот вопрос: чей суверенитет над этими территориями? И ответа нет, а Китай оставляет это сознательно за скобками и может здесь быть очень гибким, россиянам говорить одно, нам — другое", — заметил Фесенко.

Итак, добавил он, первая реакция на этот план скорее, критическая или скептическая. В том числе и со стороны западных стран.

Не стоит ждать чуда

Похоже, война разыгралась затяжная. И, конечно, трудно рассчитывать на какие-либо сдвиги. К тому же — сразу.

"Я не ожидаю, что эти предложения Китая принесут какие-то прорывы в переговорном процессе", — соглашается эксперт.

Скорее речь идет о том, рассуждает он, что Китай будет действовать более активно, как мы это увидели уже в феврале.

Следует напомнить, что руководитель китайской дипломатии Ван И, бывший министр иностранных дел, уже провел встречи с украинским министром иностранных дел в Мюнхене и так же провел встречи в москве с россиянами.

Ван И, Сергей Лавров. Фото: Alexander Nemenov/REUTERS

То есть, китайцы уже активизировали свое участие в переговорном процессе.

"Думаю, этот активный уровень у них будет наблюдаться и дальше. А, возможно, даже и усилится", — исключает Фесенко.

По его словам, позитив наблюдается в том, что по этому плану Китай поддерживает продление "зернового соглашения"; он выступает против использования ядерного оружия. А вот уже в пункте обеспечения безопасности ядерных электростанций не указывают от кого.

"Но если они будут способствовать этому процессу, то — хорошо" , — убежден Фесенко.

Можно ли доверять миротворческой миссии Китая

Так что больших свершений ожидать не следует. Но нам тоже нужно быть осторожными. Ведь Китай известен своими двойными подходами из разряда "и вашим, и нашим".

"Они хотят мира действительно. И будут способствовать тому, чтобы война завершилась. Однако им не важно на каких условиях она завершится в отличие от нас. К тому же у них есть свое противостояние с Соединенными Штатами. Соответственно, в этом смысле могут немного подыгрывать россии", — не исключает собеседник.

Может ли Китай поставлять оружие россии

В последние недели снова активизировался вопрос возможного снабжения Китаем оружия россии. В результате возникает резонная мысль: а не является ли эта "мирная формула" от Китая ширмой?

"Я не думаю, что они будут так открыто помогать россии. Поскольку сейчас везде обсуждается тема возможности поставки оружия российской федерации. Я думаю, что если они и будут это делать, то тайно, в ограниченных масштабах", — убежден Фесенко.

Фото: REUTERS

С другой стороны, политолог уверен, что Китай не заинтересован в том, чтобы россия полностью проиграла эту войну. Потому что это ослабит позицию Поднебесной в противостоянии с Соединенными Штатами.

Однако, в то же время, китайцы будут способствовать постепенному движению к некоему мирному способу прекращения этой войны.

Другое дело, когда и как это может сработать. Пока здесь вопросов больше, чем ответов.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay