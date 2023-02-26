Последние заявления путина несут угрозу для человечества, — Роблес

Маргарита Роблес уверена, что путин осознает неизбежность поражения в Украине

Кремль не победит в российско-украинской войне. Но милитаристские заявления владимира путина являются угрозой не только Украине, но и всему человечеству.

Об этом министерка обороны Испании Маргарита Роблес заявила в интервью изданию La Vanguardia.

Путин не хочет окончания войны

Роблес отметила, что весь цивилизованный мир хочет прекращения войны в Украине, но у владимира путина противоположное мнение по этому вопросу.

"Ценой (продолжение войны. — Ред.) является жизнь тысяч украинцев, а также многих россиян, вынужденных смотреть в глаза смерти непонятно за что, потому что это не справедливо, не законно", — подчеркнула испанская министерша.

Угроза всему человечеству

Роблес подчеркнула, что путин проигрывает эту войну. И он, по мнению главы минобороны Испании, это прекрасно понимает.

"Его очень угрожающие высказывания о том, что "война не закончится" и что россия непобедима, свидетельствуют об опасности для человечества", - уверена представительница испанского правительства.

Напомним, что несколько дней назад Маргарита Роблес заявила, что министерство обороны Испании уже ремонтирует шесть танков для Вооруженных сил Украины. Танки Leopard 2 A4 предположительно будут переданы Украине до середины апреля.

Фото: сайт Соцпартии Испании