Орбан заявил, что Украины не существует, а Путин – не преступник
Виктор Орбан заявил, что о военных преступлениях Виктора Путина нужно будет говорить после завершения войны. А на НАТО Россия не нападет, потому что, как показала война в Украине, Россия значительно слабее Североатлантического альянса.
Об этом одиозный венгерский премьер заявил в интервью немецкому изданию Bild.
Путин не преступник
Виктор Орбан отказался признавать президента страны-агрессора, Российской Федерации, Владимира Путина военным преступником.
Он объяснил свою позицию тем, что российско-украинская война продолжается.
"О военных преступлениях можно говорить после войны", — подчеркнул Орбан.
Суверенной Украины не существует
Также Орбан заявил, что, по его мнению, Украина больше не суверенное государство.
"У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы их поддерживаем на Западе", — подчеркнул премьер-министр Венгрии.
Он также заверил, что мир в Украине наступит, когда решение об этом примут американцы.
Путин — слабак
Кроме того, глава венгерского правительства заявил, что не верит в нападение России на территорию стран НАТО.
"История нынешней войны показывает, что Россия гораздо слабее НАТО. Зачем этим слабакам атаковать НАТО?" — объяснил Виктор Орбан.
Украина в НАТО
Что касается позиции Венгрии о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу, то Орбан разделил этот вопрос на два.
По его мнению:
- во время войны Украина не может быть принята в НАТО;
- членство Украины в НАТО после войны нужно обсуждать.
Напомним, Орбан заявил, что Венгрия потребует продления запрета на импорт украинского зерна и по истечении срока запрета Еврокомиссии 15 сентября.