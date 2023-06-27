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Орбан заявил, что Украины не существует, а Путин – не преступник

27 июня 2023 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Орбан заявил, что Украины не существует, а Путин – не преступник
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters/Marton Monus/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Виктор Орбан заявил, что о военных преступлениях Виктора Путина нужно будет говорить после завершения войны. А на НАТО Россия не нападет, потому что, как показала война в Украине, Россия значительно слабее Североатлантического альянса.

Об этом одиозный венгерский премьер заявил в интервью немецкому изданию Bild.

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Путин не преступник

Виктор Орбан отказался признавать президента страны-агрессора, Российской Федерации, Владимира Путина военным преступником.

Он объяснил свою позицию тем, что российско-украинская война продолжается.

"О военных преступлениях можно говорить после войны", — подчеркнул Орбан.

Суверенной Украины не существует

Также Орбан заявил, что, по его мнению, Украина больше не суверенное государство.

"У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы их поддерживаем на Западе", — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Он также заверил, что мир в Украине наступит, когда решение об этом примут американцы.

Путин — слабак

Кроме того, глава венгерского правительства заявил, что не верит в нападение России на территорию стран НАТО.

"История нынешней войны показывает, что Россия гораздо слабее НАТО. Зачем этим слабакам атаковать НАТО?" — объяснил Виктор Орбан.

Украина в НАТО

Что касается позиции Венгрии о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу, то Орбан разделил этот вопрос на два.

По его мнению:

  • во время войны Украина не может быть принята в НАТО;
  • членство Украины в НАТО после войны нужно обсуждать.

Напомним, Орбан заявил, что Венгрия потребует продления запрета на импорт украинского зерна и по истечении срока запрета Еврокомиссии 15 сентября.

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