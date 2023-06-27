Орбан заявив, що України не існує, а Путін — не злочинець
Віктор Орбан заявив, що про військові злочини Віктора Путіна треба буде говорити після завершення війни. А на НАТО Росія не нападе, бо, як показала війна в Україні, Росія значно слабша за Північноатлантичний альянс.
Про це одіозний угорський прем’єр заявив у інтерв’ю німецькому виданню Bild.
Путін не злочинець
Віктор Орбан відмовився визнавати президента країни-агресора, Російської Федерації, Володимира Путіна військовим злочинцем.
Він пояснив свою позицію тим, що російсько-українська війна ще триває.
"Про військові злочини можна говорити після війни", — наголосив Орбан.
Суверенної України не існує
Також Орбан заявив, що, на його думку, Україна більше не є суверенною державою.
"У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми їх підтримуємо на Заході", — підкреслив прем’єр-міністр Угорщини.
Він також запевнив, що мир в Україні настане тоді, коли рішення про це ухвалять американці.
Путін — слабак
Крім того, голова угорського уряду заявив, що не вірить у напад Росії на територію країн НАТО.
"Історія нинішньої війни показує, що Росія — набагато слабша за НАТО. Навіщо цим слабакам атакувати НАТО?" — пояснив Віктор Орбан.
Україна в НАТО
Щодо позиції Угорщини про приєднання України до Північноатлантичного альянсу, то тут Орбан розділив це питання на два.
На його думку:
- під час війни Україна не не може бути прийнята до НАТО;
- членство України в НАТО після війни треба обговорювати.
Нагадаємо, Орбан заявив, що Угорщина вимагатиме продовження заборони щодо імпорту українського зерна і після закінчення терміну заборони Єврокомісії 15 вересня.