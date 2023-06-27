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Орбан заявив, що України не існує, а Путін — не злочинець

27 червня 2023 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Орбан заявив, що України не існує, а Путін — не злочинець
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters/Marton Monus/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Віктор Орбан заявив, що про військові злочини Віктора Путіна треба буде говорити після завершення війни. А на НАТО Росія не нападе, бо, як показала війна в Україні, Росія значно слабша за Північноатлантичний альянс.

Про це одіозний угорський прем’єр заявив у інтерв’ю німецькому виданню Bild.

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Путін не злочинець

Віктор Орбан відмовився визнавати президента країни-агресора, Російської Федерації, Володимира Путіна військовим злочинцем.

Він пояснив свою позицію тим, що російсько-українська війна ще триває.

"Про військові злочини можна говорити після війни", — наголосив Орбан.

Суверенної України не існує

Також Орбан заявив, що, на його думку, Україна більше не є суверенною державою.

"У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що ми їх підтримуємо на Заході", — підкреслив прем’єр-міністр Угорщини.

Він також запевнив, що мир в Україні настане тоді, коли рішення про це ухвалять американці.

Путін — слабак

Крім того, голова угорського уряду заявив, що не вірить у напад Росії на територію країн НАТО.

"Історія нинішньої війни показує, що Росія — набагато слабша за НАТО. Навіщо цим слабакам атакувати НАТО?" — пояснив Віктор Орбан.

Україна в НАТО

Щодо позиції Угорщини про приєднання України до Північноатлантичного альянсу, то тут Орбан розділив це питання на два.

На його думку:

  • під час війни Україна не не може бути прийнята до НАТО;
  • членство України в НАТО після війни треба обговорювати.

Нагадаємо, Орбан заявив, що Угорщина вимагатиме продовження заборони щодо імпорту українського зерна і після закінчення терміну заборони Єврокомісії 15 вересня.

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