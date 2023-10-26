Орбан в изоляции ЕС — почему мир не доверяет премьеру Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сейчас изолирован в Евросоюзе сильнее, чем когда-либо раньше. Его поведение и пророссийские настроения все больше беспокоят европейских дипломатов.
Об этом сообщает The Guardian.
Почему ЕС не доверяет Орбану
Все участившиеся пророссийские заявления венгерского премьера изрядно беспокоят Европейский Союз. В настоящее время Орбан изолирован в ЕС сильнее, чем когда-либо раньше.
"Недавняя встреча Орбана с Путиным в Пекине и то, как премьер-министр Венгрии сравнил ЕС с Советским Союзом, поднимает вопрос о том, можем ли мы все еще доверять этой стране как союзнику и партнеру", — цитирует издание слова анонимного дипломата ЕС.
В Европе встревожены и думают, что проблемы с Венгрией будут становиться все более серьезными, более того, они будут угрожать стратегически важным решениям. Дипломаты также отметили, что задержка вступления Швеции в НАТО со стороны Венгрии оказывает негативное влияние на безопасность всех союзников.
Напомним, ранее Европейский глава дипломатии Жозеп Боррель заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что Венгрию никто не держит в ЕС.
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