Орбан перекрывает воздух для СМИ — в ЕС обеспокоены новым законом в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Global Look Press

В Венгрии разразился скандал из-за новых законов, вызвавших беспокойство среди защитников прав человека. Они считают, что эти законы могут усилить давление на независимые СМИ и организации гражданского общества.

Об этом сообщает The Guardian.

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Ожидается, что правящая партия Венгрии "Фидес" вскоре представит новый законопроект, в рамках которого будет создано специальное агентство. Его задачей станет исследование и расследование любых действий, которые могут представлять угрозу для суверенитета страны.

Тем временем, власти Венгрии раскрыли некоторые аспекты своих намерений. В частности, предполагается, что закон будет касаться иностранного финансирования политических партий и, возможно, влиять на средства массовой информации и гражданские организации, подозреваемые в работе под влиянием США и ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно выдвигает тезис о вмешательстве иностранных сил в венгерскую политику и обвиняет своих критиков в действиях против национальных интересов.

Так, в 2017 году Венгрия приняла спорный закон против НПО, целью которого, по заявлениям правительства, было обеспечение прозрачности финансирования групп из-за рубежа. Однако Европейский суд позже признал этот закон нарушающим права граждан страны.

Опасения общества по поводу нового законодательства Виктора Орбана

По словам защитников прав человека, новый законопроект является частью продолжительной кампании Орбана по усилению своего влияния.

"Концепция учреждения, занимающегося защитой суверенитета, безусловно, соответствует наблюдаемому тренду", — отметила руководитель стратегического отдела Венгерской ассоциации гражданских прав Стефания Капрончай.

Правозащитники опасаются, что будущий закон станет продолжением серии действий правительства, направленных на сужение возможностей участия в общественной жизни и ограничение свободы прессы.

Кроме того, они выразили беспокойство о том, что этот законопроект может поддерживать утверждение правительства о том, что всякое иностранное финансирование является противоречием национальным интересам Венгрии.

Напомним, что правительство Венгрии намерено провести тринадцатые консультации с населением. Их основным вопросом будет возможное членство Украины в Европейском Союзе.