23 февраля Генассамблея ООН может проголосовать резолюцию в поддержку независимости и территориальной целостности Украины

На Генассамблее Организации Объединенных Наций будет рассмотрена резолюция о необходимости мира в Украине

На рассмотрение Генассамблеи ООН будет внесена резолюция, которая призывает к миру в Украине. Также в резолюции говорится о независимости, суверенитете и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает информационное агентство AP.

Резолюция о мире в Украине

Издание получило проект резолюции, который будет рассмотрен на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Резолюция называется "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине".

Больше чем план Зеленского

Резолюция, которую предложат членам Генассамблеи ООН, шире мирного плана от Владимира Зеленского.

Также эта резолюция не столь детализирована, как 10 пунктов плана Зеленского.

Когда резолюция будет проголосована

Представительница Генассамблеи Паулина Кубьяк отметила, что экстренная сессия ГА ООН начнется 22 февраля днем.

Выступления во время обсуждения проекта резолюции продлятся в течение 23 февраля, а голосование, скорее всего, состоится вечером того же дня.

Напомним, что на 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного вторжения россии в Украину, в Организации Объединенных Наций запланирован "Саммит мира". Мероприятие пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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