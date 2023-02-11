23 лютого Генасамблея ООН може проголосувати резолюцію на підтримку незалежності та територіальної цілісності України

На Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй розглянуть резолюцію про необхідність миру в Україні

На розгляд Генасамблеї ООН внесуть резолюцію, яка закликає до миру в Україні. Також у резолюції йдеться про незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє інформаційне агентство AP.

Резолюція про мир в Україні

Видання отримало проєкт резолюції, який буде розглянутий на засіданні Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Резолюція має назву "Принципи, що лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні".

Більше ніж план Зеленського

Резолюція, яку запропонують членам Генасамблеї ООН, є ширшою за мирний план від Володимира Зеленського.

Також ця резолюція є не настільки деталізованою, як 10 пунктів плану Зеленського.

Коли резолюція буде проголосована

Речниця Генасамблеї Пауліна Куб’як зазначила, що екстрена сесія ГА ООН розпочнеться 22 лютого вдень.

Виступи під час обговорення проєкту резолюції триватимуть протягом 23 лютого, а голосування, найімовірніше, відбудеться увечері того ж дня.

Нагадаємо, що на 24 лютого, в річницю початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, в Організації Об'єднаних Націй запланований "Саміт миру". Захід відбудеться в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Фото: Pixabay