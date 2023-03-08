ООН предлагает свои услуги в качестве посредника для демилитаризации Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности организации предоставить свои услуги в качестве посредника в вопросе демилитаризации Запорожской АЭС. Эта электростанция находится под временным контролем оккупантов, что представляет угрозу для ее безопасности и защиты.

Об этом генсек заявил в рамках совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Заявление Гутерриша

Гутерриш выразил мнение, что полная демилитаризация территории станции с последующим возвращением ее к нормальному функционированию имело бы важное значение для обеспечения безопасности региона. Он подчеркнул, что ООН готова предоставить свои услуги посредничества в этом вопросе.

"Безопасность и защита Запорожской атомной электростанции также жизненно важны. Я считаю, что возможное посредничество для полной демилитаризации этой территории с обеспечением возвращения станции к нормальной работе имело бы важное значение. Организация Объединенных Наций готова предоставить свои хорошие услуги", — сказал он.

Примечательно, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе и имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Украины и всего региона. В свете конфликта на востоке Украины, часть территории вокруг станции временно находится под контролем боевиков, что представляет угрозу для ее безопасности и нормального функционирования.

Напомним, в рамках подготовки к отступлению из Запорожской АЭС российские оккупанты составляют список оборудования, которое планируют украсть перед бегством. Особо россиян заинтересовал Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала.

Также мы писали, что год назад российские оккупанты штурмом захватили Запорожскую АЭС. Благодаря украинскому персоналу, который остался работать, удается избежать ядерной аварии.

Добавим, что российские оккупационные войска, которые находятся на ЗАЭС, не могут заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Украинские атомщики отказываются работать с врагом.